TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Filme, cărți, muzică. Chiar se întâmplă lucruri la Timișoara

Oare se întâmplă ceva în Timișoara săptămâna asta? Depinde ce căutați, dar aruncați un ochi pe lista de mai jos și s-ar putea să ne dați dreptate.



Altfel, în zilele următoare vor fi deschise două centre culturale și nu numai, pentru cei pasionați de Țara Soarelui Răsare. Avem și două festivaluri de film - CEFF și One World România, Gaudeamus, ultimul mare târg de carte al anului, sau o conferință dedicată muzicii clasice și modului în care aceasta poate ține pasul cu lumea modernă. Tot în această săptămână are loc un festival al școlilor de arhitectură din România, care e la prima ediție și aduce la Timișoara o mulțime de invitați.



Vom putea descoperi o poveste mai puțin știută din anii '30 ai secolului trecut și suntem invitați și la două seri de folclor autentic. Sunt, bineînțeles, și tot felul de petreceri și chiar ar fi păcat să stăm în casă. Vremea ține cu noi, așa că ieșirile la ceas de seară sunt doar încă un prilej să ne bucurăm de un oraș plin de viață.



Deci ce facem în Timișoara?

FAST: Festivalul școlilor de arhitectură. Prima ediție, la Timișoara

1 - 5 noiembrie

Mai multe spații din Timișoara

Toamna aceasta se numără școlile de arhitectură din România. La Timișoara are loc primul festival care le este dedicat, cu zeci de invitați din întreaga lume și o mulțime de activități - activări, expoziții, dezbateri, prelegeri. FAST conectează cele cinci centre de arhitectură din țară – Timișoara, Cluj, Oradea, Iași și București – și extinde rețeaua de cooperare la nivel regional și internațional.



Tema centrală este „Sustainable Futures, Leave No One Behind", astfel că sunt abordate aspecte legate de dezvoltarea durabilă și incluziunea socială în arhitectură. Festivalul nu se adresează doar studenților, ci și comunității domeniului arhitecturii în ansamblu, și își propune să creeze o tranziție lină între etapa pregătitoare și exercitarea profesiei. În campusul UPT va „răsări” cu această ocazie și o sculptură gonflabilă creată de britanicul Steve Messam, care va susține și un artist talk.



Pentru că locurile la conferințe sunt, în mare parte, epuizate, evenimentele vor fi transmise și pe rețelele sociale.

O viață bună, temă de film

2 - 5 noiembrie

Cinema Victoria, str. C. Porumbescu

Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World România revine la Timișoara, cu tema „O viață bună”. Cum poate o societate să-și îndeplinească datoria față de toate straturile sociale și să le ofere mijloacele necesare pentru a-și atinge adevăratul potențial? Care sunt dilemele morale și etice și/sau compromisurile cu care ne confruntăm și, prin extensie, consecințele distructive ale acestor decizii asupra altor națiuni?



Majoritatea proiecțiilor, care vor avea loc la Cinema Victoria, sunt urmate de dezbateri cu invitați speciali: regizori, reprezentanți ai unor ONG-uri locale, experți în subiectele abordate în filme.

Sidy Thal: povestea unei drame

„Sidy Thal” este prima cooperare între Teatrul German de Stat Timișoara și Teatrul Evreiesc de Stat București și aduce în prim-plan o poveste mai puțin cunoscută. În 26 noiembrie 1938, două grenade de mână au explodat în sala teatrului din Timișoara, unde avea loc un spectacol susținut de cântăreața evreico-bucovineană Sidy Thal și ansamblul său. În urma atentatului antisemit comis de Garda de Fier au murit patru oameni, iar alți 70 au fost răniți.



Dramaturgul Thomas Perle și regizorul Clemens Bechtel au cercetat acest eveniment cu ajutorul Mariei Mădălina Irimia, de la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor „Wilhelm Filderman” din România, și au creat o piesă documentară. Ce este adevărat? Ce s-a întâmplat cu adevărat? Este o încercare de a reconstitui atacul și momentul în care antisemitismul și fascismul au devenit parte din viața de zi cu zi într-o societate multiculturală, ceea ce a dus la oroarea celui de-al Doilea Război Mondial și la Shoah.



Premiera are loc sâmbătă, 4 noiembrie, în Sinagoga din Cetate.

InEdu, educație altfel pentru mici și mari

Asociația Inițiativa în Educație, adică InEdu, tocmai a împlinit opt ani de activitate. Misiunea asociației este să contribuie la îmbunătățirea și susținerea mediului educațional. Andrada Mazilu, cofondatoare, alături de Cătălin Șipoș, a InEdu, ne-a povestit despre activitățile desfășurate în anul de capitală culturală europeană al Timișoara și despre felul în care propunerile asociației au ajuns deopotrivă la adulți și copii.



Unul dintre proiecte aduce științele spațiale în sălile de clasă și îmbină conceptul de space-science și space-studies cu o componentă educațională și culturală. Totul, pentru activarea diferitelor cartiere din oraș.







Festivalul de folclor „Tradiții la români”

1 noiembrie, ora 18,30

Timișoara Convention Center



Peste 25 de nume sonore ale folclorului românesc vor transforma Timișoara, la început de noiembrie, într-un oraș în care tradițiile prind viață în ritmul cântecelor și jocurilor de altădată. Vor fi două zile în care pe scenă vor urca artiști îndrăgiți din toată țara.

Narațiunea de a fi. Robert Șerban și Șerban Foarță

3 noiembrie, ora 18

CRAFT

Şerban Foarţă: De vreme ce, ore‑n şir, aş înnegri, pentru mai nimic sau te miri ce, hârtia, e clar că nu de inspiraţie ar fi vorba… Altfel, sunt spontan, după cum bine ştii, am replica la mine (şi nu o ţin în mine, îndeobşte, făcându‑mi, nu o dată, rău). Numai că inspiraţia, cea autentică, este un har.

Individual compus: intervenții performative și lectură

4 noiembrie, ora 16

Comenduirea Garnizoanei, Piața Libertății

Spațiul comenduirii devine un loc de întâlnire, un spațiu comun, de compunere și compoziție, precum ar putea fi piața publică sau curțile interioare - marcă distinctă și specifică a orașului Timișoara. Să ne privim împreună în compoziții, inspirați de coexistența atâtor (atât de) diferite medii, practici și discursuri artistice, curatoriale și instituționale.

UnExpected: muzică și chiar mai mult decât atât

5 noiembrie, ora 18

Iulius Congress Hall

Aksel Kolstad - un maestru al spectacolului, Remus Grama, un magician al sunetului, și 4Tune Quartet, patru artiste care știu farmecul pentru a transforma muzica între clasică și rock, și-au dat întâlnire la Timișoara. Va fi un concert ieșit din tipare, cu metode inedite de interpretare și de experimentare a muzicii, la care vor participa și câțiva tineri artiști.

Simion Bogdan-Mihai & Lăutarii de mătase

5 noiembrie, ora 18,30

Sala Capitol, bd. CD Loga 2

Lăutarul-culegător de muzici de tradiție Simion Bogdan-Mihai va susține, alături de taraful Lăutarii de Mătase, un concert la Timișoara. Experiența va fi completată de tinerii din taraful Crescut pe muzică. Simion Bogdan-Mihai a început să studieze cobza de la 15 ani, a călătorit prin România și a cules cântece lăutărești și a învățat de la puținii cobzari rămași în viață.

Noiembrie: Roser Espinoza

6 noiembrie, ora 19,30

Casa Tineretului, str. Arieș

Spectacolul de dans contemporan November este definit drept un „teren de joacă” în care trei dansatori se străduiesc să construiască un peisaj comun. Noiembrie ne atrage spre grup și colaborare, într-un spațiu personal și comun în același timp, în plăcerea jocului și a imaginației. Un timp unic de toamnă, creat cu inventivitate și forțe unite. Astfel, Noiembrie devine jocul care ne aduce împreună.





Marți, 31 octombrie



Liminal – spațiu transformativ audiovizual, Piața Unirii, ora 17

Ora de (meta)literatură, cu Cristian Vicol, MV, ora 17

Josefilm Night / Horror Movie Time, Josefin Pub, ora 17

Expoziție „Furnitur Noir”, Institutul Francez, ora 18

Atelier de creative writing și storytelling cu Alexandru Potcoavă, Cărturești Victoriei, ora 18

La taifas cu scriitori, La Două Bufnițe, ora 18,30

Teatru japonez – Urashima Taro, Biblioteca UPT, ora 18,30

Trioul conjugal, Sala Capitol, ora 19

Casa de modă / Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Vlad Drăgulin, Liviu Pintileasa, Sala Teatrului Național, ora 19

Halloween Scary Karaoke Party, Charlie’s Pub, ora 19

Cinele Culinaria Banatica (3): O călătorie în lumea gătitului, Restaurant Nora, ora 19

Stand-up Comedy & Halloween Party w/ DJ Anka, M2 event venue, ora 19,30

American Studies Book & Movie Club / Halloween edition, UVT, ora 19,30

Halloween Buzz Party, D’Arc, ora 19,30

Gong Bath, Codru Urban Garden, ora 19,30

We love to raqs – oriental dance performance @ FAPT, Teatrul German de Stat, ora 19,30

Halloween Party, Berărescu, ora 22

Wicked – Chermeza x All’Italiana, Fratelli, ora 23

