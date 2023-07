TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Dacă n-ați ajuns până acum, puteți da o raită și prin spațiile expoziționale de la Bienala Art Encounters, care se închide la finele săptămânii. Sunt și lucrări controversate, care au stârnit discuții în agora, dar e aproape imposibil să nu găsiți o idee care să vă pună pe gânduri în mod plăcut.



Avem și turnir, cu domnițe și cavaleri, avem și muzică, și evenimente pe malul Begăi. Deci, dacă încă nu sunteți plecați în vacanță, sunt toate șansele să vă puteți relaxa în oraș. E vară, ziua e lungă, seara se lasă încet, așa că nu pierdeți timp prețios în casă. Ieșiți și descoperiți, poate fi o îndeletnicire foarte plăcută.

Evenimentele săptămânii - secțiune este dedicată evenimentelor din cadrul Programului Cultural TM2023.

Ceau, Cinema! Ediție „rotundă”, la numărul zece

12 - 16 iulie

Cinema Victoria, Grădina de vară și Sala Capitol, Piața Traian, Faber, Casa Artelor

Festivalul Ceau, Cinema! sărbătoreşte ediţia a zecea într-un moment special, când Timişoara este Capitală Europeană a Culturii. Evenimentul se deschide cu un cineconcert - proiecţia unei capodopere a cinematografiei mute norvegiene, acompaniată de o coloană sonoră creată şi interpretată live de muzicianul Petre Ionuţescu. Gala de deschidere va fi precedată de lansarea unei cărţi-album despre istoria festivalului.



Programul include mai multe secţiuni: Competiţia (dedicată filmelor regizate de cineaşti din ţări cu minorităţi tradiţionale în Banat), Focus Norvegia (o selecție de filme norvegiene prezentate în premieră la Timișoara, cu participarea unor cineaști norvegieni), Focus Spania (patru filme spaniole proiectate în Piaţa Traian), o secţiune dedicată documentarelor (Doc-minică), Proiecţii speciale (inclusiv cu premiere româneşti), Filme Bănăţene, Ceau, Junior! (filme şi ateliere pentru copii), un atelier de scenaristică, un masterclass, paneluri de discuţii cu invitaţi străini şi români și o expoziţie aniversară.



Proiecţiile și evenimentele au loc la Cinema Victoria, Grădina de Vară și Sala Capitol de la Filarmonica Banatul, Piața Traian, Faber și Casa Artelor.

Weekend de închidere / Bienala Art Encounters

14 - 16 iulie

Timișoara

Deschisă în 19 mai, Bienala Art Encounters 2023, My Rhino is Not a Myth. art science fictions, se închide oficial în acest weekend și vă propune un program special, prelungit, care include tururi ghidate, lansarea oficială a catalogului bienalei, alte evenimente în spațiile expoziționale și în cadrul platformei complementare, precum și un mare party de final.



Desfășurată sub semnul dialogului dintre artă, știință și ficțiuni, reunind lucrări provocatoare realizate de 60 de artiști din 21 de țări, bienala a fost vizitată de peste 19.000 de oameni. Pornind de la un concept semnat de Adrian Notz, alături de un colectiv curatorial format din Cristina Bută, Monica Dănilă, Ann Mbuti, Edith Lázár, Cristina Stoenescu și Georgia Țidorescu, dar și de la o foarte incitantă listă de artiști români și internaționali, a cincea ediție a Bienalei Art Encounters a reușit să conecteze istorii, locuri, mitologii și universuri extrem de variate, de complexe și de stratificate.

Domnițe și menestreli la Castelul Huniade

A cincea ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade va aduce, în parcul din centrul Timișoarei, spectatori de toate vârstele. Povestea merge înapoi de-a lungul veacurilor, până în coloratul Ev Mediu și sunteți invitați să vă imaginați castelul așa cum era cândva, tronând asupra orașului, cu ziduri mândre, apărate de ape, în zăngănit de arme și sunet de cântec la curte.



Vor fi, din nou, lupte și cavaleri, turniruri și menestreli, pentru că vin la Timișoara trupe de reconstituire istorică din toată țara. „Festivalul Medieval al Castelului Huniade a fost conceput din dorința de a celebra și de a valorifica patrimoniul istoric. Prin acest eveniment, ne propunem să invităm publicul la o călătorie în timp, să retrăim împreună câteva zile din lumea cavalerilor nobili, a domnițelor grațioase și a meșteșugarilor iscusiți. Ne străduim să recreăm un univers al onoarei și al frumosului, unde tradițiile, muzica, dansul și gastronomia se combină pentru a crea o experiență culturală memorabilă”, au transmis cei de la Muzeul Național al Banatului.

Povestea apei, pe înțelesul celor mici

Ce este o clădire de patrimoniu? Cum a modelat prezența apei istoria orașului și patrimoniul construit? Cum s-a schimbat funcțiunea clădirilor de patrimoniu de-a lungul timpului? Dar relația acestora cu apa? Ce moștenire lăsăm urmașilor?



Asociaţia De-a Arhitectura organizează, în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Muzeul Apei și Muzeul Național al Banatului, atelierele „Patrimoniul și apa” dedicate copiilor și tinerilor. Copiii sunt încurajați să descopere clădirile de patrimoniu care au legătură cu istoria apei în Timișoara. Alături de studenți și arhitecți, ei vor explora istoria locului, vor măsura, vor desena și vor analiza contextul urban și social. Copiii vor fi, pe rând, reporteri, fotoreporteri, colecționari, prezentatori și vor interacționa cu geografi, peisagiști, sociologi. Vor lucra în echipe și vor imagina o posibilă transformare a obiectivelor de patrimoniu, astfel încât acestea să fie mai accesibile pentru cei mici.

Recital de orgă și duduk / Cristina Struța, Cosmin Bălean

12 iulie ora 19

Biserica Evanghelică Luterană



Sunteți invitați la Biserica Evanghelică Luterană, să ascultați într-un concert o orgă alături de unul din cele mai vechi instrumente din lume: duduk-ul. Cristina Struța, directorul artistic al festivalului, și Cosmin Bălean, singurul interpret la duduk din România, vă așteaptă să descoperiți sonoritățile acestei combinații speciale și lucrările tradiționale armene incluse în program.

NOI 2 | WIR 2 - Portrete româno-germane

13 iulie, ora 18

MV Center, bd. Mihai Viteazu

În 2022, Germania și România au sărbătorit 30 de ani de tratat de prietenie. NOI 2 | WIR 2 folosește texte narative jurnalistice și fotografii artistice pentru a portretiza 30 de perechi din Germania și România care dau viață acestei prietenii bilaterale. O persoană din România și una din Germania formează un duo: versatile, chiar neobișnuite, în viața lor profesională, în timpul liber sau în viața privată.

Atelier de cianotipie la bordul Pelicanului

14 iulie ora 10

Vaporașul Pelicanul

Cu sprijinul experților în habitate naturale din echipa Ecluze pe Bega, vor fi identificate specii de plante relevante, care apoi vor fi folosite pentru a genera împreună mini-lucrări de artă prin tehnica cianotipiei. Cianotipia e un procedeu descoperit în 1842 de Sir John Herschel, care a introdus termeni precum „negativ”, „pozitiv” și „instantaneu”.

Turnul #urmatorulnivel [VR]

15 iulie, ora 14

Teatrul Basca, Piața Traian



Şase personaje care nu caută un autor. Caută poate o ieşire, deși, având în vedere că afară e pandemie, au dubii. Sunt în Purgatoriu şi îşi chestionează viaţa pentru a cărei elucidare nu au găsit în trecut perspectiva potrivită. Au timp acum, în spaţiul intermediar dintre paradis şi infern, să îşi pună întrebări. Timp de 45 de minute, cu tehnologie VR, vei trăi alături de personaje căutările lor interioare.

