Tenul acneic, problemă majoră și la 28 de ani. Substanța minune pentru mine. Are efect imediat

Tenul acneic, problemă majoră și la 28 de ani. Substanța minune pe care am descoperit-o. Are efect imediat / Foto ilustrativ Pixabay

Primele coșuri mi-au apărut în perioada pubertății, cam pe la 14 ani. Am crezut că e ceva trecător și că o dată cu înaintarea în vârstă, la maturitate coșurile vor dispărea. Nu a fost așa. Se pare că am un ten acneic și iată că mă confrunt cu această problemă și acum, la 28 de ani. Mult timp am fost complexată din cauza coșurilor și nu mă simțeam frumoasă, deși doar eu mă vedeam așa. Am stat internată chiar și într-o clinică de dermatologie timp de două săptămâni, în speranța că voi scăpa de acnee. Atunci, pe la 19 ani, am aflat că aveam un microb, care se înmulțea deși foloseam tot felul de produse cosmetice și tratamente pentru acnee. Se răspândea prin atingerea prosoapelor deja folosite, prin atingerea pernei și a altor lucruri pe care le foloseam zi de zi. Am urmat un tratament în acea clinică și fața mea a început să arate mai bine. Totuși, coșurile au apărut și după acel tratament, în fiecare lună. De-a lungul timpului am încercat zeci de creme, soluții și chiar pastile despre care aflasem că ar fi utile în tratarea acneei. Nu a funcționat nimic sau, mai bine spus, nu a funcționat așa cum mi-aș fi dorit eu.

Care este substanța minune pe care am descoperit-o

Totul până într-o zi în care am descoperit o substanță miraculoasă pentru mine. Este vorba despre erythromycinum, o substanță activă, un antibiotic din clasa macrolidelor, fiind utilizat în tratamentul unor infecții bacteriene. Printre acestea se numără infecții ale pielii. Acest antibiotic este eficient și în cazul acneelor și se găsește sub formă de cremă sau soluție. Este ușor de aplicat și chiar dă rezultate. Eu mă dau cu un gel care are ca substanță activă ertitromicina pe coșul apărut, iar dimineața, atunci când mă trezesc, acesta nu mai este, dispare. Avantajul acestui tratament este că se eliberează din farmacii fără prescripție medicală. Nu știu dacă este eficient în cazul tuturor tipurilor de acnee, dar pe mine m-a ajutat foarte mult.

Alte tratamente care m-au ajutat

În plus, pe lângă eritromicină mai folosesc și acid salicilic. Pe acesta îl aplic pe fața curată zilnic. În cazul meu a dat rezultate. Am încercat și acidul azelaic. Ultimele cercetări în domeniul dermatocosmetic atestă faptul că acidul azelaic poate reduce, în mod considerabil, roșeața pielii, asociată, adesea, cu rozacee, petele hiperpigmengtare, cicatricile post acneice și chiar acneea. În plus, este un ingredient potrivit oricărui tip de ten. Pe lângă toate acestea, am folosit la un moment dat și tinctură de gălbenele. A avut efect, coșurile se uscau, dar pielea rămânea aspră și uscată. În schimb, crema de gălbenele ajută la vindecarea petelor și cicatricilor provocate de coșuri.

*articolul prezintă o situație personală, deci nu uita să te consulți cu medicul specialist înainte de orice tratament

Acest articol reprezintă o opinie.