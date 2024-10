Tehnicianul unui muzeu din Olanda a aruncat la gunoi o operă de artă, crezând că este un deșeu

Un muzeu din Olanda a fost scena unei confuzii neobișnuite care a atras atenția publicului. O lucrare de artă modernă, ce imită aspectul a două cutii de bere goale, a fost aruncată la gunoi de un tehnician al muzeului, care a crezut că este vorba despre deșeuri. Incidentul s-a petrecut la Muzeul LAM din Lisse, un oraș din vestul Țărilor de Jos, potrivit AFP.

Opera, intitulată All The Good Times We Spent Together, a fost creată de artistul francez Alexandre Lavet. La prima vedere, ea arată ca două cutii de bere goale, dintre care una este strivită, însă, în realitate, acestea sunt reproduceri meticuloase, pictate manual cu vopsea acrilică. Potrivit muzeului, procesul de realizare a lucrării a necesitat „mult timp și multe eforturi”.

Incidentul a avut loc în momentul în care lucrarea era expusă într-un ascensor cu pereți din sticlă. „Am încercat să îi surprindem pe vizitatori de fiecare dată”, a explicat Froukje Budding, purtătoarea de cuvânt a muzeului, referindu-se la faptul că opera de artă era adesea plasată în locuri neobișnuite pentru a stimula curiozitatea și a crea o experiență inedită pentru vizitatori.

Elisah van den Bergh, curatoarea muzeului, a fost cea care a observat dispariția lucrării. S-a întors în muzeu după o scurtă pauză și a constatat că cele două cutii lipseau. Din fericire, le-a recuperat la timp dintr-un sac de gunoi, înainte ca acesta să fie dus la pubelă.

După această întâmplare, opera de artă a fost așezată într-un loc mai convențional, pe un soclu, pentru a evita alte confuzii. „Acum, se poate odihni după această aventură”, a spus Elisah van den Bergh, menționând că nu îi poartă pică tehnicianului care tocmai începuse să lucreze la muzeu. „El doar își făcea treaba. Arta noastră îi încurajează pe vizitatori să vadă obiectele din viața de zi cu zi sub o lumină diferită”, a explicat directoarea muzeului, Sietske van Zanten.

Cu toate că lucrarea a fost momentan așezată pe un soclu, muzeul nu exclude mutarea ei într-un alt loc la fel de surprinzător, conform spiritului său de a provoca vizitatorii. „Trebuie să ne gândim serios la un loc prudent în care să le plasăm după aceea”, a adăugat Froukje Budding, sugerând că aventura celor două cutii ar putea continua într-un alt colț al muzeului.

