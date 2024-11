Taylor Swift, triumf la MTV Europe Music Awards 2024

Citește și: Premiile Grammy 2025: Nominalizările oficiale au fost publicate. Categoriile importante, dominate de femei; Beatles revine pe listă

Taylor Swift, celebra cântăreață americană, a fost marea câștigătoare a MTV Europe Music Awards 2024, după ce obținut patru trofee la gala de premiere desfășurată duminică la Manchester, eveniment care a inclus și un omagiu adus regretatului Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, informează Reuters, scrie Agerpres.

Taylor Swift, care a avut cele mai multe nominalizări - șapte - , a câștigat categoriile ”cel mai bun artist”, ”cel mai bun videoclip”, grație videoclipului ”Fortnight”, realizat în colaborare cu Post Malone, ”cea mai bună interpretare live” și ”cel mai bun artist american”. Cântăreața, care în prezent se află în America de Nord cu prilejul turneului său mondial ”Eras”, le-a mulțumit fanilor printr-un mesaj video.

