Tal Hanan, prima reacție în scandalul Lasconi-Geoană și "fermele de trolli"

„Confirm că am fost în România în vacanță. Este o țară minunată, cu oameni minunați. M-am întâlnit și am vorbit cu oameni, dar nu discutăm despre clienți”, a spus Tal Hanan în discuția cu reporterii Digi24.ro, întrebat dacă s-a întâlnit cu Mircea Geoană sau dacă lucrează cu candidatul independent în contextul alegerilor prezidențiale.

Lasconi l-a întrebat, în direct la Antena 3 CNN ieri, pe Geoană: "De ce v-aţi întâlnit recent cu Tal Hanan, recunoscut şi sub numele de Jorge? Pentru cei care nu ştiu cine este Tal Hanan, este un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, un individ care a manipulat alegerile din peste 30 de ţări din lume".

Geoană a replicat, printre altele, că "Se vede că îl are pe Petrov consilier, mai nou. Sună prea mult a stilul vechi, pe stil vechi". Mai spune că: "Zău că îmi era simpatică doamna Lasconi într-o vreme. Şi cred că într-un fel armata de furnicuţe s-a apucat să caute armata de hackeri. Nu ştiu cine este domnul acesta (...). Eu unul cred că cine o sfătuieşte, o sfătuieşte greşit şi dă şi informaţii proaste. Dacă a existat o întâlnire, nu cu acest om, nu ştiu cine este, nu ştiu ce firmă are, nu ştiu ce hackeri are".

Și Ciolacu a intervenit, astăzi, în scandal, spunând că "Știam că într-o clădire există foarte multe servere. Ferme de boți pentru Geoană. Autoritatea Electorală Permanentă ar trebui sa se sesizeze. Am transmis și celor care se ocupa azi dimineață".

***

Potrivit Cambridge Dictionary, a troll factory is "an organization set up in order to publish a large number of messages or posts on the internet, that often appear to be from people who do not really exist, and that are intended to cause trouble, influence political views, etc.".

În traducere, ar însemna o organizație al cărei scop este publicarea unui număr foarte mare de mesaje sau postări pe internet, care par a proveni de la oameni care în realitate nu există, cu intenția de a cauza probleme sau a influența opinii politice.

