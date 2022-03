Tactica folosită de Rusia pentru a insufla frică. ”Putin recurge la măsuri disperate”

A fost o dimineață rece ca gheața pe 23 martie, când forțele ruse au bătut la ușa Svetlanei Zalizetskaia din Melitopol, în sud-estul Ucrainei. În speranța că o vor găsi înăuntru, s-au întâlnit față în față cu părinții ei în vârstă. „Nu eram acasă atunci”, a spus ea pentru France 24. Cei trei bărbați înarmați au percheziționat locul, răsturnând casa „cu susul în jos”, și l-au dus pe tatăl ei, în vârstă de 75 de ani, într-o locație necunoscută.

Zalizetskaia, directorul ziarului local Holovna Gazeta Melitopolya și al site-ului de știri RIA-Melitopol, a fugit din oraș cu câteva zile mai devreme. „Am fost intimidată de Galina Danilchenko”, a spus ea, referindu-se la primarul interimar pro-rus care l-a înlocuit pe Ivan Fedorov, care a fost el însuși răpit pe 11 martie și eliberat în cele din urmă, în schimbul a nouă recruți ruși.

Allegedly this Video surveillance camera has recorded the abduction of the mayor of Melitopol by Russian Forces. #RussianUkrainianWar #UkraineRussianWar #RussiaUkraine #Ukraine #Russia #putin #zelenskyy #Mariupol #kyiv pic.twitter.com/Yi18qMBu3c