În cadrul emisiunii Miercurea Neagră, la DC News, analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și jurnalista Diana Tache, au vorbit despre rezultatele la alegerile europarlamentare.

„Gardienii stabilității au ratat la Șoșoacă. Eu am zis că AUR face sub 20%, iar Șoșoacă nu intră în Parlament. Rezultatele de la BEC o arată la 5,03%. Are 3 sutimi de procent peste prag. Dacă Șoșoacă se duce la Parlamentul European cu 0,3% peste prag. Gardienii stabilității (n.r. PSD și PNL) ar trebui să fie aspru pedepsiți.

Cred că au umflat la UDMR, care au luat absolut aiurea 6,5%. În 2019 au luat 5,5% cu voturi din Urziceni, Călărași etc. Acum au umflat UDMR-ul de i-au dus la 6,5%, scor istoric pentru ei. Au votat în draci românii din Regat cu UDMR-ul.

În schimb, Șoșoacă a venit pe turnantă din Italia. Vă dați seama, românii care s-au dus în Italia pentru că e UE, altfel stăteau într-un alt fel de UE la Vaslui și în alte astfel de zone din România, au votat-o pe Șoșoacă. Ăia care s-au dus să aibă câte un euro în buzunar prin Italia au votat-o pe Șoșoacă. E de noaptea minții!“, a zis Mugur Ciuvică.

„Cu USR-ul ați greșit“, a replicat Diana Tache.

„Am greșit și n-am greșit. V-am zis la un moment dat că sunteți pe la 7%, am spus că sunteți la reanimare. Nu și nu. V-am spus de câteva luni bune că ați intrat în comă. Acuma vă spun că sunteți deja în descompunere“, i-a zis Mugur Ciuvică lui Bogdan Chirieac.

„Nuuuuu!“, a replicat ironic Bogdan Chirieac.

„În campanie v-am zis scorul. V-am spus că între 10 și 15%. Am greșit puțin, că ați luat 8,5%, dar dacă iei toate cioburile vechiului USR, chiar treceți un pic de 15%. Cu REPER-ul, cu Ștefănuță, etc, sunteți pe la 15%, doar acum partidul e în descompunere“, a mai zis Mugur Ciuvică.

Diana Tache a intervenit:

„Cea mai importantă dintre știri mie mi se pare că cele trei partide (USR-PMP-FD) erau gata să nu facă pragul, pentru că ei aveau alianță și le trebuia 8%“, a zis Diana Tache.

„Păi nu au făcut în multe județe“, a completat Mugur Ciuvică.

„Apropo de Ștefănuță. Păi el, cu 275.000 de voturi, plus Vlad Gheorghe, înseamnă undeva la 6%. 2 inși au făcut aproape 6% și 3 partide 8 și un pic“, a mai zis Diana Tache.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News