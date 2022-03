Surse The Guardian: Ce poate câștiga Vladimir Putin în urma negocierilor de la Istanbul

În urma negocierilor de la Istanbul, mai mulți analiști au încercat să descopere ce au de câștigat ambele părți aflate în conflict. Publicația britanică The Guardian a citat pe surse mai mulți oficiali vestici care se tem că Rusia de fapt încearcă să tragă de timp.

Un oficial a spus pentru The Guardian:

„Cu siguranță, în ceea ce privește negocierile, nimic din ceea ce am văzut până acum nu ne-a demonstrat că Putin și colegii săi sunt deosebit de serioși... este mai degrabă un exercițiu tactic pentru a câștiga pentru timp.”

„Negocierile dintre delegațiile ruse și ucrainene nu ajunseseră încă în punctul în care să se poată vorbi despre o încetare a focului, deși există cel puțin sentimentul că războiul intră într-o nouă fază.”

Un alt oficial a spus, pentru sursa citată:

„În mod clar, suntem într-un moment în care unele dintre tactici și strategii se schimbă. Nu cred că ne simțim deosebit de încrezători cu ceea ce prefigurează în acest moment.”

„Nu au existat încă discuții care să constituie „în orice formă o încetare a ostilităților.”

În cadrul unui apel telefonic, Joe Biden, cu Boris Johnson, Olaf Scholz, Emmanuel Macron și Mario Draghi au fost de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, a adăugat oficialul, care cunoștea detaliile conferinței.

În mod semnificativ, cei cinci au spus că doresc „să sporească sprijinul pentru Ucraina”, ceea ce implică că vor fi trimise mai multe arme pentru a ajuta Kievul și „vor fi impuse multe sancțiuni economice împotriva Rusiei.”

Declarațiile ministrului adjunct al Apărării din Rusia, conform cărora Moscova își retrage forțele din nordul Ucrainei trebuie, de asemenea, judecate cu scepticism în această etapă, conform unui alt oficial.

Acesta a adăugat:

„Cred că va trebui să așteptați și să vedeți în următoarele zile dacă este vorba despre o schimbare seismică.”

„Cu toate acestea, în ciuda incertitudinii, se crede că discuțiile de la Istanbul rămân singura speranță pentru a pune capăt luptei brutale.”

„Este totuși cea mai bună cale de urmat în timp util. Și am spera că la un moment dat va deveni real și va duce la o încetare a focului.”

Șeful delegației ucrainene, David Arakhamia, a spus că evoluțiile înregistrate în urma negocierilor de la Istanbul sunt suficiente pentru a face posibilă o întâlnire între președinții Zelenski și Putin. Și civilii ucraineni au postat pe rețelele sociale mai multe videoclipuri care arată plecarea trupelor ruse din Kiev.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq