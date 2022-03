Imagini cu plecarea trupelor ruse din Kiev și Cernihiv. Șeful delegației ucrainene de negociere: Evoluțiile sunt suficiente pentru a face posibilă o întâlnire între Zelenski și Putin

Negocierile de la Istanbul par să fi făcut mai multe progrese decât se așteptau observatorii externi. Șeful delegației ucrainene, David Arakhamia, a spus că evoluțiile sunt suficiente pentru a face posibilă o întâlnire între președinții Zelenski și Putin, potrivit BBC. Cu toate acestea, în perioade tulburi pe teren diplomatic, precauția trebuie să primeze, explică corespondentul BBC de la Kiev, Lyse Doucet.

Rămâne un semn de întrebare legat de propunerea Ucrainei de a deveni un stat neutru, cu securitatea garantată de o serie de țări puternice. Un alt semn de întrebare este în dreptul cererii Ucrainei ca toate trupele ruse să părăsească țara. Asta ar însemna că Rusia renunță la cea mai tangibilă realizare militară a invaziei, care este legătura terestră dintre Crimeea, estul Ucrainei și Rusia însăși.

Internauții au postat pe rețelele sociale mai multe videoclipuri care arată plecarea trupelor ruse din Kiev.

