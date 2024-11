”Suntem la mâna lui Dumnezeu” în energie: ”Am făcut tot ce ni s-a cerut în UE, iar astăzi suntem dependenți de importuri”. Cum am ajuns să avem preț dublu față de Austria

”Totul este energie și energia este totul! Este inima competitivității economice. Este, probabil, cea mai importantă concluzie a raportului Draghi, prima recunoaștere corectă, de altfel, la nivel european, că avem o imensă problemă europeană de competitivitate, direct legată de prețul la energie. Este de vreo 3 ori mai mare decât în Statele Unite, decât în China și alte piețe în care noi concurăm. România, astăzi, nu are suficientă energie! Pur și simplu, dacă ne uităm pe site-ul Transelectrica vedem și acum că avem un consum de 7.181 megawați energie activă și o producție de 5722 de megawați”,a spus Sebastian Burduja.

Anul trecut, ”pur și simplu, am fost norocoși”

”Deci, importăm acum 1459 de megawați. Sunt momente, la vârful de consum, de dimineață sau, mai ales, de seară, în care importurile depășesc 2300 sau chiar 2500 de megawați. Anul trecut a fost un an deosebit de bun pentru sectorul energetic. Pur și simplu, am fost norocoși. Am avut o producție hidro mare, a plouat mult, a bătut vântul. Deci, suntem la mâna lui Dumnezeu și în sectorul energetic. De ce am ajuns ca anul acesta să alergăm după fiecare megawatt este pentru că nu s-a investit în sectorul energetic”, a punctat Sebastian Burduja.

”Avem un preț dublu față de Austria, de exemplu”

”Și trebuie să o spunem răspicat, fără a da vina pe greaua moștenire, vă prezint realitatea. Dacă față de anul 1989 am pierdut jumătate din capacitatea de producție în bandă, fără să punem mare lucru în loc, în afară de energie regenerabilă, până în 2012, cu siguranță aceasta este explicația principală în care ne găsim astăzi. Mai există o explicație și nu am ascuns faptul că, pe masa miniștrilor Energiei, la nivel european, am adus problema diferențelor de preț între Europa de Vest și Europa de Est. Ea se întâmplă și astăzi. Avem un preț dublu față de Austria, de exemplu”, a spus Sebastian Burduja.

Vest și Est, o discuție încă de actualitate în UE

”De ce se întâmplă asta? Pentru că, ani la rând, a fost permisă o situație perfect absurdă. Într-o piață europeană unică, interconectată în teorie, regăsim state vecine, în interiorul Uniunii Europene, care nu au niciun fel de interconexiune, respectiv Austria și Slovacia. Nu există interconexiune între două țări din mijlocul Uniunii Europene, țări care ar trebui să asigure tranzitul energiei mai ieftine, din Vest spre Est, cum se întâmplă acum, dar au fost perioade în care Vestul a pierdut pentru că a fost mai ieftin la noi și nu a putut să importe energia mai ieftină din Est. Prin urmare, la nivel tehnic continuăm, mâine există discuții cu reprezentanții Comisiei, pregătim Consiliul de Miniștri din decembrie și cerem 3 lucruri”, a subliniat Sebastian Burduja.

”Am făcut to ce ni s-a cerut. De asta am ajuns să fim dependenți de importuri”

”În primul rând, solicităm o analiză clară pe infrastructura existentă. Este ea folosită la capacitate maximă? În al doilea rând, cerem un plan clar, asumat, de accelerare a interconexiunilor, cu ținte clare pentru fiecare stat în parte. România este un foarte bun cetățean european în sectorul energetic. De ce? Am făcut tot ce ni s-a cerut. Am intrat pe traiectoria de decarbonizare. Am închis, în trecut, grupuri pe cărbune. De aceea, am ajuns, azi, să fim dependenți, pe anumite intervale orare, de importuri”, a mai spus ministrul Sebastian Burduja, în cadrul evenimentului Energy Forum: ”2025-anul marilor provocări. Deciziile care ar putea pune frână marilor proiecte de investiții”, organizat de DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews.

Vezi declarațiile complete și conferința integrală aici:

