SUA și Ucraina semnează un acord de apărare, considerat primul pas spre aderarea la NATO

Textul acordului prevede consultații imediate între oficialii americani și ucrainieni în termen de 24 de ore de la un atac armat sau de la o amenințare iminentă la adresa Ucrainei, pentru a stabili măsurile defensive suplimentare necesare. Statele Unite își reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, integritatea teritorială și apărarea Ucrainei, potrivit CNN.

Ambele părți recunosc nevoia Ucrainei de a dezvolta o forță militară robustă, capabilități solide și o bază industrială de apărare puternică, aliniată la standardele NATO. SUA se angajează să ofere sprijin pe termen lung sub formă de echipamente militare, instruire, consultanță, asistență, informații, securitate, sprijin pentru industria de apărare și resurse instituționale pentru a facilita dezvoltarea forțelor ucrainene de securitate și apărare.

Zelenski, președintele care a mai semnat anterior un acord bilateral de securitate și cu Japonia, solicită de multă vreme aderarea țării sale la NATO, o perspectivă la care aliații occidentali nu au fost receptivi până acum. Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

„Se afirmă că America susține viitoarea aderare a Ucrainei la NATO și recunoaște că acordul nostru de securitate este o punte către aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat Zelenski la o conferință de presă cu președintele american Joe Biden.

„Este foarte important pentru toți ucrainenii și pentru toți europenii să știe că nu va exista un deficit de securitate în Europa, care să tenteze agresorul pe calea războiului și să facă viitorul incert”, a adăugat el.

Today, we concluded historic agreements with the US and Japan. We now have seven security agreements with all G7 countries, and a total of seventeen agreements signed, with ten more in preparation.



Throughout these days, I have been in constant communication with our military,… pic.twitter.com/G2Z1esFXXt