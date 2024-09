Statul german îi încurajează pe români să vorbească cu copiii în limba română. O româncă stabilită de 20 de ani în Germania explică de ce

Ana-Maria Flegler, președinta Asociației românești LITERA, spune că copiii români născuți în Germania învață limba română, fiind sprijiniți inclusiv de statul german pentru a-și conserva identitatea. Ea trăiește de aproape 20 de ani în Germania, timp în care a avut timp să ia contact cu multe dintre politicile statului german.

Flaviu Predescu: Copiii dumneavoastră s-au născut în Germania ambii? E important că ne puteți mărturisi cum ați planificat să le transmiteți sentimentul de românism sau de apartenență la valorile românești. Ce vă întreabă, pentru că ei, născându-se acolo, vin cu totul altă mentalitate? Ce vă întreabă despre țară, despre trecut?

"În primul rând, vorbesc românește cu ei. Am vorbit de la început și copiii vorbesc românește. Venim acasă de două-trei ori pe an. Era important să vorbească românește, să se înțeleagă cu familia mea. Ei au fost chiar de la începutul înființării asociației. Am început cu o trupă de dans și au dansat. Erau curioși să danseze, erau curioși de a veni în contact cu ceilalți copii români. E clar că vorbeau între ei românește. Când sunt prezenți părinții, în schimb, vorbesc doar germană. Dar noi ne bucurăm și eu mă bucur că vorbesc românește.

Fiica mea a fost anul trecut într-un schimb de experiență în orașul Luduș, județul Mureș. A fost două săptămâni aici. Era curioasă să vadă cum este sistemul românesc, cum sunt elevii. Dorea să-și facă prieteni. Pentru ea a fost o experiență nemaipomenită. A legat prietenii, a fost în clase în care au predat profesori, care pe vremuri au fost profesorii mei.

Eu încerc cât mai mult să-i fac să fie conștienți că sunt pe jumăte români și rădăcinile sunt transmise prin mine și o parte din rădăcini sunt și aici. Să știți că ei vin cu drag în România. Le place și chiar m-am bucurat auzindu-i să spună: 'Mamă, mi-e dor de România, hai să mergem în România!'. Și atunci am știut că am reușit", spune Ana-Maria Flegler.

Sistemul german încurajează învățarea limbii materne

Ea mai spune că în sistemul german se insistă pe învățarea limbii materne.

"Știți ce ne ajută pe noi, pe români? Ne ajută că în sistemul german, începând din grădiniță, se insistă pe învățarea și pe vorbirea limbii materne. Li se explică foarte clar părinților: 'Vorbiți-vă limba, învățați-vă copiii tot. Începând de la obiectele din casă. Vorbiți-vă pur și simplu limba. Noi ne ocupăm de limba germană'. Și am spus că uite, aici, statul german a înțeles că este foarte importantă săpânirea limbii materne și continuitatea ei.

Ei chiar susțin limbile și cred că sunt conștienți de efectele migrației și de posibila dispariție a limbii materne. Acestea sunt niște atuuri și niște plusuri pentru noi, ca români, să continuăm să ne susținem limba română. Foarte multe familii vorbesc românește și sunt susținuți de școli. Este un lucru foarte bun pentru noi pentru continuitatea limbii române", mai spune președinta Asociației românești LITERA.

