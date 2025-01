Stare de vomă, noaptea trecută, în București. „Nicușor Dan nu ne dă apa caldă, căldură, iar acum ne ia și aerul. Ce s-a întâmplat azi noapte a fost groaznic”

Bucureștiul s-a confruntat, în noaptea de luni spre marți, cu un episod sever de poluare a aerului, semnalat atât de cetățeni, cât și de senzorii de monitorizare. Mai mulți locuitori ai Capitalei ne-au scris că, în timpul nopții, aerul mirosea puternic a fum, iar dimineața valorile particulelor în suspensie PM10 și PM2.5 depășeau pragurile recomandate.

Imaginile din aplicațiile de monitorizare a calității aerului, precum Aerlive și CalitateAer, confirmă situația îngrijorătoare: în unele zone ale orașului, nivelul particulelor PM a depășit 80 µg/m³, mult peste limita admisă pentru un aer sănătos. O cititoare ne-a relatat experiența neplăcută din Sectorul 6:

„De obicei dorm cu geamul deschis, doar că azi noapte a fost groaznic. După 15 minute, am simțit că vomit. Mi s-a făcut rău de la mirosul de afară. Am închis geamul, dar era prea târziu. Mirosea în toată casa. Nicușor Dan nu ne dă apa caldă, căldură, dar acum ne ia și aerul. Și mai vrea să fie și președintele României. Este inadmisibil ca, o dată pe săptămână, să simțim că ne sufocăm, doar că aseară a fost mult mai rău decât de obicei. Stau în zona Gorjului (Sector 6). Nimeni nu face nimic. Garda de Mediu doarme, probabil șefii de acolo nu locuiesc în București. Sau își permit purificatoare foarte performante. Aseară simțeam că ma sufoc în casă. Am văzut și pe internet că indicii de poluare erau la maximum”.

Situația nu este una izolată. De aproximativ două săptămâni, nivelul poluării în București a crescut semnificativ, odată cu revenirea locuitorilor din vacanța de iarnă. Cauzele sunt multiple: arderile ilegale de deșeuri la periferie, încălzirea locuințelor cu lemne și cărbune (peste 80.000 de gospodării din București și Ilfov folosesc astfel de combustibili), precum și traficul intens.

Ce măsuri sunt necesare urgent?

Pentru a combate astfel de episoade de poluare, autoritățile ar trebui să ia măsuri imediate:

Controale zilnice pentru depistarea și stoparea arderilor ilegale de deșeuri;

Înlocuirea sobelor cu sisteme de încălzire eficiente;

Restricționarea traficului greu și eliminarea vehiculelor puternic poluante;

Implementarea unui sistem de prognoză a poluării și aplicarea unor măsuri punctuale în episoadele critice.

Rămâne de văzut dacă Primăria Capitalei și autoritățile de mediu vor acționa înainte ca situația să devină și mai gravă. Istoria ne arată că niciodată nu fac nimic.

