Soțul Mirelei Vaida, reacție după ce prezentatoarea tv i-a spus că vrea să-și facă o operație estetică: "Crezi că te mai ajută cu ceva?"

"Nu mi-am făcut operații estetice. Cred că se vede lucrul acesta, reglez lucrurile din machiaj. Iar acum, când sunt atâtea filtre pe telefon, dacă vrei să îți faci o poză și să îți micșoreze nasul sau să îți pună gene, nu trebuie decât să faci filtrul acela și… la revedere! Oricum, lumea nu se întâlnește cu tine față în față decât foarte rar. Nu știu de ce mai dau fetele acestea atâția bani pe operații estetice, când ai filtrele astea nebune de pe telefon.

"Crezi că te mai ajută cu ceva?"

Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu, care are o deviație de sept urâtă. Așa m-am născut cu el și i-am spus și soțului meu: "Mi-aș dori tare mult să fac și eu o operație din asta, să am și eu nasul drept". Și el zice: "Măi, Mirela, dacă ai făcut tu carieră cu nasul ăsta strâmb, acum, la 40 de ani, ce-ți mai trebuie să-ți îndrepți nasul? Crezi că te mai ajută cu ceva?". Are și el dreptate! Să faci, așa, gratuit niște operații, doar ca să-ți hrănești ego-ul și psihicul, că aici e o chestiune de psihic… Adică, dacă nu ești tu mulțumită cu ce ești, începi să îți schimbi lucruri. La mine, nu e cazul ăsta!", a spus Mirela Vaida pentru viva.ro.

Cum arată Mirela Vaida, fără make up: Rar mă vedeți așa. Zilnic sunt nevoită să pun strat gros de machiaj pe față!

Mirela Vaida s-a fotografiat fără pic de machiaj.

"De obicei, nu mă vedeţi aşa! Apar rar nemachiată şi asta pentru că zilnic sunt nevoită să pun strat gros de machiaj pe faţă! Însă abia aştept să ajung acasă pentru a-mi hidrata şi curăța fața!”, a scris Mirela Vaida pe Facebook, unde a postat și fotografia cu ea. Vezi mai departe>>

Vezi și: "Pedeapsa era bătaia". Cum își educă Mirela Vaida copiii: Noi aplicăm cu succes regula aceasta

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News