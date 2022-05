Soțul milionar al lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din SUA, arestat. Mircea Badea: Ca Cîțu!

Amintim că în Statele Unite ale Americii, DUI înseamnă ”conducere sub influența alcoolului sau a altor substanţe”. Paul Pelosi a fost reținut în Napa County, târziu în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru DUI. Cauțiunea sa a fost stabilită la 5.000 de dolari pentru că a condus sub influența alcoolului, având o concentrație de 0,08 sau mai mare, scrie Daily Mail. Este neclar, conform sursei citate, dacă Nancy, și ea în vârstă de 82 de ani, era cu soțul său în momentul arestării. Sâmbătă, ea a vorbit în fața studenților care au absolvit Universitatea Brown.

Cuplul deține o podgorie în St. Helena, Napa. Paul Pelosi este cunoscut că a făcut milioane prin acțiunile din tehnologie.

DailyMail transmite că Paul Pelosi a fost arestat de membri ai Patrulei de Autostrăzi din California la 23:44. El a fost dus la închisoarea din Napa, la ora 4:13, duminică dimineața.

”Este președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, dânsa” a ținut să sublinieze Mircea Badea, la ”În Gura Presei”, amintind că pentru același lucru, conducere sub influența alcoolului, a fost arestat și Florin Cîțu, când era în SUA: ”Ca Cîțu!”.

Și Cîțu a fost reținut pentru DUI

Florin Cîțu a fost prins băut la volan în SUA. El a declarat, când subiectul a ajuns în spațiul public din România că "Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este ”a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”.

Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News