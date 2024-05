Soţia bărbatului ucis de clanul Fabian, prima declarație publică despre Padina: Strigau 'te omorâm, te omorâm, nu te lăsăm în pace'

"Au vrut să-l omoare și acum sunt liberi", este mărturia văduvei în cazul teribilei crime de la Padina. A descris fiecare clipă în care soțul ei a fost vânat la o petrecere la munte de interlopii din clanul Fabian. Sorin, soțul, a murit în brațele ei, după ce a fost înjunghiat de mai multe ori. Chiar și când era prăbușit, lipsit de reacție, aceștia au continuat să-l lovească cu cuțitul.

"Îmi amintesc în fiecare seara. Nici nu pot să dorm când văd imaginile de acolo"

"Îmi amintesc în fiecare seară. Nici nu pot să dorm când văd imaginile de acolo. Am plecat de acasă cu gândul că mergem la o petrecere. Ei au venit spre mine, s-a iscat un scandal, iar Sorin a intervenit. Eu l-am scos pe Sorin, l-am dus afară. El a intrat înapoi. Pe unul din ei l-am prins de cuțit, am strigat să-l lase în pace. Toți trei s-au dus acolo în bar după el și l-au pus jos. Toți trei au dat cu sticle, cu lăzi, cu cuțite. Toți 3 aveau cuțite. Nu l-au lăsat în pace. După asta, l-am scos afară. Am văzut că era plin de găuri în spate. Ei tot au venit după el afară să-l bată. Toți trei. Aveau cuțite mari. Foarte mari. Sigur le aveau mereu cu ei. Strigau întruna la el 'te omorâm, te omorâm, nu te lăsăm în pace'. A fost un dezastru. A fost un coșmar. Eu nu știu cum judecătorii care au dat sentința pot să doarmă liniștiți, când acești criminali sunt în libertate. Mi-au ucis soțul cu sânge rece. Nu e nicio auto apărare sau legitimă apărare. Au vrut să-l omoare și acum sunt liberi. El săracu` era acolo singur, nu l-a ajutat nimeni. Ei dădeau cuțite în continuu. În plus, după ce l-am scos afară de au venit să mai dea în continuare? L-au văzut că e pe picioare și au vrut să-l omoare. O să fac tot ce îmi stă în putință ca acești criminali să fie pedepsiți cu pedeapsa maximă, pentru că merită", a spus aceasta, conform Antena 3 CNN.

