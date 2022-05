Șoferii români trec în Ungaria să facă plinul. Motorina e cu până la 3 lei mai ieftină

Traficul de frontieră la granița de vest a țării este în creștere, după ce tot mai mulți români merg să alimenteze în țara vecină. Motorina costă chiar și cu 3 lei mai puțin în Ungaria, iar unii șoferi spun că fac o economie considerabilă, chiar și de 150 la fiecare plin de carburant. În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din cinci mașini este cu numere de România.

Distanța de la Punctul de Trecere a Frontierei până la prima benzinărie din Ungaria este de doar 5 km, iar la un plin și o diferență de 2-3 lei per litru, economia este una importantă.

Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24: „Prețul motorinei și benzinei este în continuare plafonat în Ungaria la 480 de forinți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, acest lucru înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină.”

Șoferii spun că economisesc destui bani la fiecare plin de carburant.

- E prețul mult mai bun la ei și calitatea motorinei. De fiecare dată încerc să alimentez aici.

- Cam cât economisești, așa, la un plin? Ți-ai făcut un calcul?

- Păi 2 lei pe litri, alimentez de fiecare dată 50 de litri, 100 de lei la fiecare plin.

Ungaria a plafonat prețurile

Plafonul de 480 de forinți pe litru a fost impus benzinăriilor de guvernul maghiar încă din toamna anului trecut, până în 15 mai, anul acesta. Nu doar localnicii profită de prețul mai mic, ci și românii de lângă graniță sau cei aflați în tranzit.

- Ați văzut des români venind să alimenteze?

- Întotdeauna. Maramureș, Suceava, Sălaj, Bihor, e aproape granița, deci mulți.

- Ați venit să profitați acum de prețuri?

- Eu sunt un pic mai norocos, că am rezervor de 80.

- Cam ce economie faci?

- Undeva la 150 de lei.

- Deci merită!

- Eu zic că da, mai ales că ești aici, în Oradea.

Țara noastră a înregistrat una dintre cele mai agresive creșteri ale prețului la combustibil din Uniunea Europeană. Un litru de motorină, de exemplu, costă acum cu aproape 60% mai mult față de anul trecut, scrie Digi24.

Trucuri de la Titi Aur pentru a economisi combustibil

Titi Aur are mai multe sfaturi pentru șoferi.

„Programarea timpului de deplasare este foarte importantă, apoi presiunea în cauciucuri. Presiunea în cauciuri trebuie să fie presiunea corectă în anvelope. Dacă e mai mică, sigur crește consumul. Dacă e mai mare, există riscul de a nu avea aderanță. Al treilea sfat: Conduceți defensiv! (…) Stilul de conducere poate să ducă chiar și la dublu consumul. Ți se pare că ai condus normal, doar că ai frânat inutil, ai accelerat inutil, ai crescut viteza prea mult, în loc să reduci... Aceste gesturi cresc consumul cu 15-20 de procente aproape pe nesimțite”, a spus Titi Aur în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV (citește mai mult AICI).

