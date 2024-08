Şofer, prins circulând cu peste 170 de km/h în localitate. A rămas fără permis și a primit o amendă pe măsură

Un bărbat de 57 de ani, din județul Suceava, a fost prins de radar în timp ce conducea pe DJ 208 C, în localitatea Vorona, cu o viteză de 176 km/h, deși limita legală este de 50 km/h, au informat joi reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

Conform acestora, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 3.300 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

"Cu cât viteza de deplasare este mai mare cu atât timpul de reacție în fața unui obstacol sau unei situații neprevăzute este mai mic și poate conduce la producerea unui eveniment nedorit", au subliniat oficialii IPJ Botoșani.

Viteza şi indisciplina în trafic, principalele cauze pentru 39% dintre accidentele rutiere în România

Viteza şi indisciplina în trafic sunt principalele cauze care produc 39% dintre accidentele rutiere în România, spunea, recent, Flavius-Florin Pavăl, şef Serviciu Siguranţa Traficului în cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

"Stăm destul de prost (la accidentele rutiere - n. r.), dar suntem în trendul european. În decada 2010 - 2020, am scăzut şi noi. Trendul european a fost de scădere de la 68 de decese la 1.000.000 de persoane în 2010, la 42. Noi eram undeva mai sus, deci am avut o plecare mai proastă, să spunem aşa, în 2010. Dar şi noi, prin eforturile depuse, am scăzut la 85 de decese (...) În 2021 deja am mai avut o scădere de 6% a numărului de decese rutiere", a afirmat Pavăl, la conferinţa "Drumurile sigure salvează vieţi", potrivit Agerpres.

"Accident la peste 130 km înseamnă deces imediat"

"Avem două cauze care produc 39% dintre accidente. Vorbeam de educaţie - indisciplina pietonilor - şi viteza. Toate conduc la conducătorul auto şi acesta trebuie să fie disciplinat, atât coercitiv, cât şi preventiv, prin campanii, ca să conştientizeze rolul. Vorbeam de cele două cauze principale. Deci, ca un exemplu, să vedem că totul stă şi în puterea conducătorului auto, avem un exemplu pe A1, la km 71, pe Calea 2.

În fiecare lună, din mai 2023 şi până în februarie, vedem că cel puţin 21% dintre conducători au depăşit limita maximă admisă, de 130 km/h. Dacă ne gândim la ce înseamnă accident la peste 130 km, înseamnă deces imediat. Nu există soluţii dacă nu ai alte soluţii tehnice, de exemplu un atenuator de impact în parapet. Dar dacă conducătorul auto nu respectă viteza, clar nu ai ce să faci sau trebuie să depui extrem de multe eforturi sau pe locaţii în care nu ar trebui doar ca să reduci accidentele. (...) La fel şi un alt de exemplu, pe autostradă, în partea de vest a ţării, unde avem tot depăşiri foarte multe. Peste 17% din conducătorii auto lunar depăşesc viteza maximă admisă", a arătat el.

