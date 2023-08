SNPPC, semnal de alarmă referitor la nevoia de reformare a Sistemului de Ordine și Siguranță Publică. Cine sunt principalii vinovați

„În siajul mediatic al nefericitului caz de la Vama Veche, premierul României a declarat, ieri, 24 august, în deschiderea ședinței de Guvern (cităm fragmentar): „Sistemul nu a funcționat într-o situație banală. Prin modul în care au acționat, anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă”.

Referitor la partea a doua a declarației, care induce, cumva, ideea că vinovații ar putea fi tot ,,Acarii Păun”, noi nu ne-am antepronunțat, dar am afirmat, public, tot ieri: ,,Vrem înfăptuirea justiției în privința tragediei de la Vama Veche, vrem adevărul, vrem dreptate, dar trebuie să tragem și învățăminte, pentru viitor; altfel, problemele din sistemul polițienesc se vor croniciza, în detrimentul tuturor: al cetățenilor, al societății și al statului. SNPPC trage, încă o dată, un semnal de alarmă, referitor la nevoia de reformare eficientă a Sistemului de Ordine și Siguranță Publică, și nu doar declarativă, așa cum se întâmplă de mai mulți ani”.

În referire la ,,nefuncționalitatea sistemului”, pe care o clamează, acum, cu tardivitate, domnul premier, în contextul tragediei petrecute, suntem nevoiți să-i spunem că noi, în calitate de sindicat majoritar în rândurile Poliției Române, am tras sute de semnale de alarmă vizând această problemă de fond, am trimis sute de adrese oficiale premierilor (inclusiv dumnealui, după instalarea la Palatul Victoria), miniștrilor de Afaceri Interne și diverșilor responsabili guvernamentali sau parlamentari din ultimii ani, am organizat proteste de stradă și alte forme de acțiune sindicală, precizând inclusiv că Sistemul de ordine și siguranță publică este în pragul colapsului. Indiferența decidenților politici poate naște monștri, iar tragedii de genul celei de la Vama Veche se pot petrece oricând, azi, mâine sau poimâine.", a transmis SNPPC.

Vulnerabilități identificate

„De exemplu, în comunicatul SNPPC din 11 august a.c. (vezi site-ul snppc.ro) am indicat, cu subiect și predicat, câteva dintre aceste vulnerabilități:

- Ministerul Afacerilor Interne și, în general, Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, funcționează în regim de avarie din punct de vedere al numărului de angajați, iar o eventuală măsură de radiere din ștatele de organizare a celor cca. 50.000 de funcții vacante ar genera mari probleme în funcționarea eficientă a acestor structuri, care execută misiuni complexe, cu caracter permanent, non-stop, în interesul statului și al cetățenilor;

- Poliția Română se confruntă cu un deficit de personal de aprox. 20%, iar o eventuală radiere a funcțiilor de execuție vacante ar conduce la deficiențe funcționale grave, inclusiv la creșterea fenomenului infracțional, și așa aflat pe un trend crescător, afectând și mai grav cetățenii și comunitățile;

- lipsa de personal, în special la structurile polițienești din mediul rural, atinge cote alarmante: există secții/posturi de poliție cu deficit care atinge și procentul de 50%, fiind și cazuri chiar mai grave, în care unele subunități sunt încadrate cu un singur lucrător, fapt care conduce inevitabil la ineficiența serviciului polițienesc și la suprasolicitarea personalului aflat în activitate (...).

De ani de zile spunem ca Sistemul de ordine si siguranță publică se degradează constant, prin subfinanțarea, de către decidenții politici, a cheltuielilor de personal și a celor materiale (logistice etc.), prin lipsa de predictibilitate în carieră, în pensionare și în salarizarea polițiștilor, care are efecte negative asupra eficienței serviciului polițienesc, dar și prin promisiunile politicianist-conjuncturale, făcute de dragul ratingului electoral, sau prin măsurile pompieristice, luate de ochii lumii, după ce se produce câte o tragedie în societate, iar mass-media se inflamează și pune în dezbatere publică nefericitul subiect (a se vedea cazurile Caracal, Onești etc.). Ar fi bine ca ancheta penală, declanșată de Parchet, și ancheta internă, declanșată la MAI, să ne ofere, tuturor, adevărul, iar justiția să se pronunțe fără părtinire! Și noi vrem acest lucru!

Tot ieri, ministrul Afacerilor Interne declara că vrea să identifice ,,vulnerabilitățile sistemului” și să propună soluții legislative, organizatorice, financiare etc. Dacă doar le-ar cere consilierilor dumnealui să îi prezinte, la mapă, corespondența oficială a SNPPC, adresată în ultimii ani conducerii MAI, ar avea deja o perspectivă amplă asupra principalelor cauze care vulnerabilizează siguranța cetățenilor, și nu numai. Suntem în mijlocul problemelor acestui sistem, le știm bine, lucrăm la firul ierbii și vrem un dialog social benefic cu decidenți, cu societatea civilă, în interesul comun, al acestui sistem și al comunității din care facem parte!", se arată în comunicatul de presă.

„Haideți să spunem adevărul până la capăt!"

„Domnule premier, domnule ministru, stimați cetățeni, haideți să spunem adevărul până la capăt: polițistul român, ca orice om, dacă greșește, va plăti pentru asta, și este normal așa; dar nu uitați că polițistul român este prost plătit, este prost echipat, este protejat insuficient de lege, în exercitarea sarcinilor de serviciu, este expus zi de zi riscului de a fi rănit sau ucis, este amenințat și hăituit de interlopi, uneori și de procurori, judecători, parlamentari, acționează de multe ori singur în stradă (nu s-a învățat nimic din cazul VEZETEU-Suceava, de acum 5 ani) este hămălit cu zeci de ore suplimentare pe săptămână, nepontate/neplătite, este abuzat profesional, prin instaurarea unei ”permanențe la domiciliu”, nereglementată de lege și care-i încalcă grav drepturile constituționale, este transformat în sclav pe plantație, pentru că statul nu este capabil să asigure un număr suficient de polițiști, care să fie motivați să lucreze eficient, 24 din 24, pentru cetățeni și pentru comunitățile noastre! Mai mult, urmare deficiențelor grave, parte dintre ele fiind punctate și în acest material, profesia de polițist devine tot mai neatractivă și aproape jumătate dintre locurile din băncile școlilor de poliție sunt în prezent neocupate. Asta nu vă spune nimic?? Chiar nu e înseamnă nimic, pentru nimeni?

Poate că principalii criminali morali majori ar trebui căutați în altă parte, și dăm doar un exemplu: o tragedie ca la Caracal se poate întâmpla oricând, iar între alte cauze, avem și proiectul de lege Pl-x 600/2021, privind căutarea persoanelor dispărute (care propune soluții legale rapide și eficiente), proiect ce zace si acum, după 3 ani de la producerea acelui nefericit eveniment, în Parlament.

Dl premier actual nu s-a sinchistit, până acum, să se întâlnească cu cea mai mare Federație sindicală a polițiștilor din România - deși a fost solicitat oficial, dar ne-a pasat la un consilier de la cabinet -, să asculte cu urechile dumnealui problemele cu care ne confruntam și soluțiile decente propuse de noi, pentru a ieși din colaps; cu fostul premier am avut o întâlnire directă, dar fără rezultate concrete, fără eficiență, apoi s-a închis și ușa dumnealui, iar problemele au trenat constant. Și înainte a fost cam tot la fel...

De ani de zile se tot afirmă că a crescut consumul de droguri în societate, consumatori existând încă din școala generală: am solicitat investiții masive, am solicitat dublarea numărului polițiștilor din structurile de prevenire, combatere si cercetare în aceste domenii, am solicitat completarea schemei de personal la Poliția de frontieră și la alte structuri MAI/IGPR, pentru eficiență în depistarea tuturor transporturilor de droguri care intră in țară, și multe altele...am spus tot timpul, răspicat: DACĂ STRADA NU VA FI OCUPATĂ DE POLIȚIȘTI, VA FI OCUPATĂ DE INFRACTORI! Trageți și dumneavoastră concluziile de rigoare, dacă chiar vă pasă!

Am putea spune, și noi, că vinovații principali, complicii morali ai diverselor tragedii produse în ultimii ani, sunt inclusiv guvernanții/politicienii/demnitarii și toți managerii de pe diferite paliere, numiți prin ,,digitalizare instituțională” (cu arătătorul de la mâna dreaptă), pentru că EI POT, ei conduc toate sistemele/autoritățile, ei fac legile, ei le pun strâmb în aplicare, ei asigură resursele umane, financiare și materiale pentru funcționarea instituțiilor statului și tot ei ne promit, prin ample programe de guvernare, lansate periodic, după cum se rotesc la putere, că ne va fi tot mai bine!", se mai arată în comunicatul SNPPC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News