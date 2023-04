Situație alarmantă pe DN7, la Călimănești: Există pericolul să se surpe jumătate de munte

Situaţia de pe DN 7 CC, centura oraşului Călimăneşti, este gravă, existând pericolul ca jumătate din munte să se surpe, a declarat, vineri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, Constantin Rădulescu, care a răspuns astfel solicitării unui consilier judeţean nemulţumit de condiţiile în care se circulă în prezent pe Valea Oltului.

"Situaţia pe Valea Oltului este dezastruoasă. După ce că la Boiţa avem două semnalizări şi acolo două, trei ore stau şoferii în trafic, am pus semafor, pentru că e foarte uşor să pui semafor şi să deviezi circulaţia prin oraşul Călimăneşti, pentru că nu se rezolvă problema de către cei de la Drumurile Naţionale. Este, cred, una dintre dificultăţile majore pe care le întâmpină turiştii atunci când vin pe Valea Oltului, ca să nu mai vorbim de consumul de motorină, de timp, de înjurăturile pe care le luăm din partea şoferilor atunci când traversează Valea Oltului", a spus consilierul PER Samoil Vâlcu, în recenta şedinţă a forului judeţean vâlcean.

CNAIR nu și-a asumat răspunderea pentru redeschiderea circulației

Constantin Rădulescu a precizat că a avut zilele trecute o întâlnire cu reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care l-au informat însă că situaţia de pe Valea Oltului este în dinamică şi că nu îşi asumă răspunderea pentru redeschiderea totală a circulaţiei în zonă.

"Am avut o întâlnire cu prefectul judeţului, cu şeful CNAIR pe Regionala Craiova şi cu secţia de la Vâlcea, să discutăm toate problemele din judeţul Vâlcea. Ca atare, am fost informaţi că alunecarea de teren la Călimăneşti este în dinamică. Practic jumătate din munte este foarte posibil să plece în continuare, pentru că este alimentat cu izvoare cu apă şi pot pica pietre. Cei de la CNAIR mi-au spus că nu îşi asumă răspunderea să dea drumul la circulaţie pentru că au avut situaţie în care au dat drumul la circulaţie şi în 10 minute a căzut un bolovan cât o maşină. Să vedem cine răspunde, îmi ziceau dumnealor, dacă se circulă şi se întâmplă ceva. Prin urmare se circulă cu semafor şi aşa mai departe. Am întrebat până la urmă de ce nu provocaţi şi oamenii mi-au spus că ne putem înregistra cu o calamitate şi mai mare, că ne trezim că pleacă jumătate din muntele ăla", a spus preşedintele CJ Vâlcea.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, la kilometrul 3+150 metri de pe centura oraşului Călimăneşti, din cauza precipitaţiilor, s-a produs o alunecare de teren ce a antrenat căderi de pietre. Situaţia s-a repetat şi în zilele următoare, determinând autorităţile să închidă circulaţia pe DN 7CC de mai multe ori.

În prezent, potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, circulaţia în zonă se desfăşoară alternativ, în minivacanţa de 1 Mai, pe Valea Oltului, urmând să fie impuse însă restricţii pentru maşinile de mare tonaj.

"Potrivit prevederilor legale, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă după cum urmează: duminică (30 aprilie 2023), între orele 18:00-22:00 şi luni (1 mai 2023), între orele 06:00-22:00", au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea

Restricţiile sunt valabile pe secţiunea Piteşti (Intersecţia DN 7 cu DN 7C) - Râmnicu Vâlcea -Veştem (Intersecţia DN 7 cu DN 1), în ambele sensuri.

