Simulatoare cu realitate virtuală la examenul auto. Titi Aur arată principalele piedici: Nu e acceptată problema asta la noi

Agenția Natională de Poliție Sud-Coreeană (KNPA) a decis implementarea unui nou protocol de testare la reînnoirea permiselor de conducere pentru șoferii vârstnici, bazat pe examinarea reflexelor la volan într-un simulator bazat pe realitate virtuală.

Dezvoltat în ultimii trei ani, simulatorul VR va permite șoferilor cu vârstă de peste 65 de ani să demonstreze că încă au capacitatea de a conduce autovehicule, parcurgând o serie de teste gândite să evalueze timpii de reacție, cunoașterea regulilor de circulație, precum și reacțiile în condiții potrivnice, cum ar fi condusul pe timp de noapte. VEZI CONTINUAREA AICI

Principalele piedici în calea simulatoarelor în România

"Să venim cu picioarele pe pământ. La şcolile de şoferi de la noi încă se vorbeşte, în zona tehnică, de carburator, de delcou, de lucruri care nu mai sunt pe maşinile din ultimii 20 de ani. La noi se refuză orice îmbunătăţire în ceea ce priveşte învăţarea şofatului. Ca să accepte sistemul astfel de noutăţi... nu cred că se va întâmpla foarte curând. Eu am fost unul dintre cei care au respins simulatoarele în general, pentru că acestea nu reuşeau să redea sau să fie 1 la 1 cu realitatea. Dar tehnica evoluează, sunt din ce în ce mai bune simulatoarele, iar acum recunosc până şi eu că simulatoarele sunt aproape identice cu realitatea. Aşa cum în aviaţie sunt de mult simulatoare aproape egale cu realitatea, la fel s-a ajuns şi la condusul maşinii. Dacă un program este gândit foarte bine, în sensul că te pune să treci prin tot felul de situaţii, trafic liber, zile cu soare, zile cu ceaţă, cu ploaie, trafic aglomerat, etc, un astfel de examen mi se pare foarte în regulă. Dar eu cred că la noi nu se va întâmpla în viaţa noastră aşa ceva.

Doar, cine ştie, dacă ar veni un val de bună intenţie în a modifica ceea ce înseamnă învăţarea şoferilor şi ar fi acceptat. Dar eu nu cred! Instructorii de la şcolile de şoferi nu vor să audă de noutate. Nici măcar nu acceptă ideea că s-ar putea mai bine decât fac ei. Cred că nu se va întâmpla foarte repede în România. Sistemul nu va accepta, va spune că nu ne trebuie. Iar când se va ajunge la finanţare, se va îngropa de tot povestea", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

"În România, problema nu există. Nu este acceptat". Cât ar putea economisi România cu măsuri similare

"Dar dacă am trece de mentalitate, costurile s-ar putea amortiza din faptul că vor fi mai puţine victime. România consumă 3,3 miliarde de euro costuri sociale pentru victimele accidentelor de circulaţie. Dacă am reduce cu 20%, am avea vreo 400 morţi mai puţin, dar şi vreo 660 milioane euro la buget. Aceşti bani ar putea fi investiţi pentru proiecte diverse, campanii, simulatoare, etc. Dar pentru asta ar trebui ca autorităţile să considere că avem o problemă cu accidentele de circulaţie. Dar nimeni nu scoate o vorbă despre siguranţa rutieră. Nici nu este acceptat la nivelul societăţii că avem o problemă. Pentru că apoi ar trebui găsite variante, măsuri, legi, regulamente coerente care să ducă la scăderea numărului de victime. Dar deocamdată problema nu există în agenda conducătorilor noştri!", a mai spus expertul.