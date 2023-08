Simona Halep, după un an greu și anxios, vede altfel tenisul feminin: Domină mai mult forța decât tehnica

Simona Halep a remarcat o schimbare importantă în tenisul din ultimul an, perioadă în care a fost suspendată temporar pentru dopaj.

Pentru Simona Halep ultimul an, de la depistarea pozitivă la o substanță interzisă, suspendarea provizorie, dar și întârzierea peste măsură a unui verdict în cazul de dopaj, a fost potrivit declarațiilor sale ”un an extrem de greu, cu multe stări de anxietate, cu multe nopți nedormite, cu un mare refuz la ceea ce se întâmplă, căci mi s-a părut foarte nedrept”.

De asemenea a mai spus fostul lider mondial, în cadrul unui interviu acordat Eurosport, ”nu am știut să gestionez la început, așa cum am mai zis, dar acum am acceptat că poate fi ghinionul carierei mele și trebuie să o iau ca atare, să fiu puternică, să privesc în față, destul de pozitiv, să iau partea bună a problemei și să mă gândesc că sunt sănătoasă și va veni și verdictul într-o zi și o să fie bine pentru mine”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep: Tenisul s-a schimbat anul acesta

În toată această perioadă, românca s-a antrenat continuu, sperând mereu că verdictul va veni la timp pentru a se întoarce în circuit, subliniind că antrenamentele sunt incomparabile cu meciurile oficiale.

Cât privește meciurile din circuit, Simona Halep a mărturisit că în tot acest an s-a uitat la unul singur, la finala de la Roland Garros, turneu pe care l-a câștigat în urmă cu 5 ani.

”Nu am urmărit tenisul foarte mult în perioada asta. Am văzut finala de la Roland Garros, care mi-a plăcut extrem de mult.

O admir foarte mult pe Muchova pentru stilul ei de joc. Parcă e altceva.A fost o plăcere să urmăresc partida.

Bineînțeles, Iga este foarte puternică în acest moment și câștigă marea majoritate a meciurilor, e foarte solidă mental și are un joc complet.

Cred că tenisul s-a schimbat anul acesta din punct de vedere al forței. Domină mai mult forța decât tehnica din trecut”, a mai spus Simona Halep pentru Eurosport.

