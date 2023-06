Selecţionerul Edi Iordănescu i-a dat replica lui Gheorghe Popescu după criticile aduse în urma rezultatului miraculos pe care l-a obținut România contra Elveției

Am spus după egalul din Elveţia că suntem pe drumul cel bun. Da, întăresc acest lucru, oricâte ironii sau atacuri ar veni: suntem pe drumul cel bun! De ce? Suntem neînvinşi după primele patru meciuri din grupă, dintre care trei disputate în deplasare. Suntem pe loc de calificare la EURO, cu puncte obţinute în Kosovo, rivală la calificare, şi în Elveţia, favorita grupei, care a învins Israel cu 3-0 acolo unde noi am remizat. Avem 6 jocuri oficiale consecutive fără înfrângere, întinse pe un an calendaristic. Şi suntem pe drumul cel bun pentru că, în vestiar şi pe teren, se văd concret valorile pe care le-am construit: spiritul, unitatea, sacrificiul. Am spus că am început să construim valori, acestea sunt, a transmis selecţionerul.

Iordănescu a ţinut să precizeze că naţionala este într-o etapă pragmatică şi nu poate puncta şi la impresia artistică în acest timp, ca replică la criticile legate de jocul slab al echipei: Ne aflăm într-o etapă în care, deocamdată, nu putem şi să adunăm puncte, şi să jucăm excepţional din punct de vedere estetic. Acesta e adevărul! Şi doar dacă ni-l asumăm bărbăteşte vom deveni mai buni! După trei turnee finale ratate, nu cred că ne putem permite să renunţăm la puncte doar ca să primim aplauze. Calificările aduc încredere, iar încrederea te ajută să joci altfel. Până atunci, eficienţa e prioritară în faţa esteticii.

Antrenorul echipei naţionale şi-a reiterat încrederea în componenţii lotului reprezentativ: Încrederea mea în tricolori şi în potenţialul lor a fost, este şi va rămâne deplină. Niciun atac, indiferent de unde vine, nu mi-o poate zdruncina. Vă susţin şi vreau să ştiţi asta în orice moment, cât de greu ar fi, acum sau la echipa de club! Până la următoarele meciuri ale României, din septembrie, misiunea este să luptaţi pentru statutul vostru la cluburi. Credeţi mai mult în voi, fiţi responsabili şi faceţi tot ce depinde de voi pentru a creşte nivelul individual, pentru că eu sunt convins total de această evoluţie! Dacă ne vom reîntâlni într-o formă sportivă bună şi cu un moral bun, deja vom creşte şi ca echipă naţională.

Edward Iordănescu, replică pentru fostul internaţional Gheorghe Popescu după criticile ale acestuia în urma partidei de la Lucerna

Indiferent de câte ori m-a jignit sau mă va jigni Gică Popescu, voi păstra mereu întreg respectul meu pentru fotbalistul Gică Popescu şi cariera acestuia. La fel cum, indiferent din partea cui vine o critică, o analiză sau o sugestie, sunt mereu deschis să ascult, să învăţ şi să accept dacă am greşit. Ca să pot deveni mai bun în profesia mea. Dar indiferent nu pot să rămân când Gică Popescu foloseşte în raport cu mine adresări care depăşesc bunul-simţ şi sunt împotriva educaţiei mele şi a valorilor în care cred. Nu pot permite aşa ceva. Nu îi sunt dator cu nimic domnului Popescu, deşi port toată recunoştinţa fotbalistului Gică Popescu pentru ce a făcut în tricoul României. Dacă un conducător de club, campion al României, cu jucători la echipa naţională, are un asemenea limbaj degradant în spaţiul public la adresa unui antrenor, fără să se gândească măcar cum primesc tricolorii, unii din ei fotbalişti ai clubului său, aceste exprimări, atunci ce repere să le mai oferim acestora?!, a transmis Edward Iordănescu.

Ce a zis Gheorghe Popescu

Gheorghe Popescu a avut un nou discurs dur, menținându-și atitudinea de luni seară în care a criticat naționala pentru modul în care a jucat în partida contra Elveției. Președintele de la Farul a ținut, în plus, să îi ceară scuze lui Edi Iordănescu în cazul în care vorbele sale au fost interpretate drept nepoliticoase.

'Băi Moruțan, băi Mihăilă, ce vreți? Să vă lăudăm și să fim penibili? Să spunem «vai, ce bine am jucat»? Nu poți aștepta tot timpul să îi cadă lui Pușcaș mingea din cer, mai trebuie să și jucăm. Este foarte greu să pui probleme când te așezi în 5-4-1, cu cei mai ofensivi jucători, Ianis și Coman apărându-se la nivelul fundașilor laterali. Una dintre imagini este la minutul 35, când Coman a respins. Îmi mențin orice am spus aseară. Dacă am avut vreo adresare nepoliticoasă, în fierbințeala momentului, tensiunea de atunci, îmi cer scuze. A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale naționalei.

Îmi mențin absolut tot ce am spus aseară. Dacă am avut o ieșire nepoliticoasă la adresa lui Edi, atunci îmi cer scuze. Probabil din cauza tensiunii create de evoluția echipei naționale. Poate nu am fost foarte civilizat și îmi cer scuze. În rest, îmi mențin părerea, cred că am făcut unul dintre cele mai slabe jocuri, chiar dacă rezultatul a fost unul senzațional. Aseară, dacă la pauză era un 3-0 sec, cred că era un rezultat normal.

Pe mine m-a deranjat ieșirea lui Edi Iordănescu. El putea să iasă să recunoască că am jucat slab aseară. După un meci catastrofal să ieși și să zici că suntem pe drumul cel bun, eu cred că e complet greșit. Dacă ieșea și zicea că am făcut un meci slab și am câștigat un punct printr-un noroc incredibil, era bine, pentru că refuz să cred că au exersat faza de la golul doi, când i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș.

Rezultatul este unul senzațional și sper ca acest punct să ne ducă EURO. Egalul din Kosovo este un rezultat negativ. Suntem pe locul 2, OK, dar să spui că suntem pe drumul cel bun, eu nu pot să stau cu mâinile în sân când aud aceste declarații', a declarat Gică Popescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Naţionala de fotbal a României a smuls un egal incredibil în faţa echipa Elveţiei, scor 2-2 (0-2), luni seara, pe Swissporarena din Lucerna, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Elveţia a condus prin golurile înscrise de Zeki Amdouni (28, 41) şi a ratat multe alte ocazii, însă România a avut un final remarcabil, cu două goluri marcate de Valentin Mihăilă (89, 90+2).

