Conferința Internațională „Perspectives in Banking and Financial Law”, la a 17-a ediție

Conferința Internațională „Perspectives in Banking and Financial Law” a ajuns la a 17-a ediție.

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București anunță că a 17-a ediție a Conferinței Internaționale „Perspectives în Banking and Financial Law”, organizată împreună cu Asociația Romana de Dreptul Afacerilor, are loc vineri, 17 mai, începând cu ora 9:00, în Aula Magna a ASE.

"Conferință cu tema „Impactul transformărilor tehnologice asupra legislației europene de drept bancar și financiar” reunește partenerii din mediul profesional:

Societatea Europeana de Drept Bancar și Financiar – România,

Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Bancar și Financiar,

Asociația Romana a Băncilor, și este susținută de partenerul Banca Transilvania.

Evenimentul moderat de către Dragoș Mănescu – Prodecan Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București, oferă oportunitatea tuturor celor interesați de domeniul bancar, drept financiar și tehnologie (FinTech) să discute și să dezbată idei și viziuni privind evoluția tehnologica și impactul acesteia asupra mediului financiar-bancar precum și modalitățile de gestionare a provocărilor momentului în domeniul bancar și financiar.

Cine va participa la eveniment

La eveniment vor participa reprezentanți ai principalelor organizații profesionale din domeniu și oficiali români din sistemul public, alături de practicieni, cercetători și cadre universitare din țară și străinătate, interesați de dreptul bancar, financiar și Fintech, printre care se numără:



George Cătalin Șerban, Secretar de Stat – Ministerul Justiției

Bogdan Chirițoiu – Președinte Consiliul Concurenței

Mihai Precup – Președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice

Roberto Ferretti – Președinte – European Society for Banking and Financial Law

Alexandru Păunescu – Directorul Direcției juridice, Banca Națională a României

Corina Țurcan, Director Departamentul Legislație, Banca Națională a Moldovei

Ianfred Silberstein – Președinte – European Society for Banking and Financial Law–Romania

Gabriela Folcuț – Director Executiv Asociația Română a Băncilor

Bogdan Plesuvescu, Director General Adjunct Legal la Banca Transilvania

Diana Ciubotariu – Director Juridic al UniCredit Bank

Cristina Vilcu, Director Juridic al BRD

Mihai Rotaru – Deputy Legal Director, Banca Transilvania S.A.

Bogdan Nastasia – Deputy Legal Director, Alpha Bank România

Mihai Popa - Legal & Compliance Director, E.O.N România

Laurent Pitet – Legal Director, Bayer Healthcare France

Robert Mălușanu – Asociația Consilierilor Juridici din Spitalele Publice

Dragoș Mihai – Deputy Legal Director, Banca Transilvania

Lucrările conferinței vor fi publicate într-una dintre revistele partenere:

- Revista „Dreptul” – Law Review, o renumită revistă academică națională și internațională, indexată Ebsco și CEEOL, publicată de Uniunea Juriştilor din România

- European Business Law Journal – revistă indexată BDI (Ebsco, Heinonline)

- Curierul fiscal – revistă indexată BDI (Ebsco, Heinonline), publicată de Editura C.H. Beck

- Revista Română de Drept al Afacerilor revistă indexată BDI, publicată de Wolters Kluwer

Detalii cu privire la înscriere găsiți pe site-ul conferinței: http://bankingfinanciallaw.rsbl.ro", se arată într-un comunicat al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

