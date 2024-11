Se întâmplă ceva cu Putin? Care sunt motivele pentru care totul este suspect

O înregistrare recentă a unui discurs televizat al președintelui rus Vladimir Putin a stârnit speculații privind autenticitatea sa, după ce publicația germană Bild a remarcat detalii neobișnuite. În timpul celor 7 minute și 45 de secunde de discurs, Putin a discutat despre atacul cu rachetă balistică intercontinentală asupra orașului Dnipr din Ucraina. Însă, analiza video a scos la iveală mișcări neobișnuite ale corpului său.

Mâini imobile, corp în mișcare

Conform Bild, la o redare accelerată a înregistrării, fața, capul și partea superioară a corpului președintelui se mișcau continuu, însă mâinile acestuia au rămas complet imobile. Acest detaliu a alimentat speculații conform cărora filmarea ar fi fost generată sau modificată cu ajutorul inteligenței artificiale, creând impresia că brațele nu aparțin corpului.

Un șir de comportamente bizare

Aceasta nu este prima dată când apar suspiciuni legate de comportamentul fizic al liderului rus. În trecut, au fost semnalate mișcări neobișnuite ale picioarelor în timpul unui interviu de două ore, iar anul trecut, în timpul întâlnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, gesturi similare au atras atenția.

Speculații privind sănătatea lui Putin

Încă din 2022, au circulat zvonuri conform cărora Vladimir Putin ar suferi de o formă avansată de cancer. Se afirmă că acesta ar avea dureri de cap frecvente și ar fi nevoit să citească discursurile de pe foi imprimate cu litere foarte mari. Totodată, surse din serviciile de informații americane și ruse au sugerat că liderul rus ar fi primit tratament oncologic.

Contextul războiului și al manipulării informațiilor

În timp ce războiul din Ucraina continuă să genereze tensiuni internaționale, suspiciunile privind autenticitatea înregistrărilor oficiale subliniază importanța războiului informațional. Dacă aceste speculații sunt fondate, ele ar putea ridica semne de întrebare cu privire la starea reală a președintelui rus și la transparența Kremlinului.

Rămâne de văzut dacă aceste observații vor fi confirmate sau dacă vor fi doar un alt episod din lungul șir de controverse ce îl înconjoară pe Vladimir Putin.

Bild highlights Putin's odd behavior during his speech on Oreshnik strike on the Dnipro



Putin's speech lasted 7 minutes and 45 seconds. His hands and fingers remained still as if glued to the table or frozen during editing.



This contrasts sharply with his usually animated… pic.twitter.com/WMSFkaFyg8