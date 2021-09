Se discută suspendarea lui Iohannis? Ciolacu, răspuns lui Chirieac: Acum mă duc la ei, la Barna acasă

Bogdan Chirieac, analist politic, și Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-au aflat în această seară în direct la România TV unde au vorbit despre soluțiile la actuala criză politică din România.

Întrebarea serii pentru Marcel Ciolacu

”Două distinse partide politice, aflate acum în opoziție, USR-PLUS și AUR, au venit cu două soluții la actuala criză politică, socială, economică, sanitară, din România. Alegerile anticipate sau suspendarea președintelui Klaus Iohannis. În ce condiții partidul dumneavoastră (n.r. întrebarea îi este adresată lui Marcel Ciolacu, președintele PSD) ar merge pe una sau pe alta din cele două variante?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Noi am cerut alegeri anticipate pentru că mie îmi este foarte greu să cred că această criză politică, provocată de către USR prin șantaj, poate să fie depășită. Avem o criză sanitară? Avem! Avem o criză politică? Avem! Știți că trebuie o majoritate în Parlament ca să treacă această suspendare. USR-ul a cerut suspendarea lui Iohannis și alegeri anticipate? Că acum mă duc la ei, mă duc la Barna acasă, la sediu la ei. Dacă USR-ul vrea suspendarea lui Iohannis și alegeri anticipate atunci eu personal mă duc în sediul USR-ului mâine dimineață și facem un protocol împreună. Hai să semnăm. În acest moment este exclus așa ceva ținând cont de contextul politic. Cred că românii au alte urgențe. Noi am cerut alegeri anticipate, apoi am văzut că și AUR a cerut alegeri anticipate. Știm procedurile, cum s-ar ajunge la alegeri anticipate. Dacă USR-ul vrea alegeri anticipate e cel mai bine, e singura soluție să ieșim din această situație. Nu e prima dată când o spun. Să fim oameni responsabili. În acest moment, nu asta este agenda românilor. Atât le mai trebuie să fie și suspendarea președintelui. Și aia trebuie votată în Parlament, apoi referendum”, a declarat Marcel Ciolacu.

Se caută majoritatea în Parlament?

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a mai adresat o întrebare lui Marcel Ciolacu.

”În această perioadă de după congresul PNL, când Guvernul Cîțu se va ține de o ațișoară așa, vă gândiți să încercați să produceți o majoritate în Parlament în favoarea realizării de alegeri anticipate? Pentru că și USR-PLUS e dat afară de pe peste tot, au declarații foarte contondente”, l-a mai întrebat Bogdan Chirieac pe Marcel Ciolacu.

”Presupun că USR-ul se ține de cuvânt cum și noi ne vom ține de cuvânt și vom vota dacă moțiunea lor nu este conflict. Dacă este conflict, vom depune moțiunea PSD. Repet, nu pot negocia să nu scriu acolo toate partidele care au fost la guvernare. Cade Guvernul, mai vin două propuneri de Guvern, în continuare PSD-ul își menține părerea că în acest moment nu există altă soluție logică de depășire a acestei crize, fără alegeri anticipate. Nu vom vota un Guvern minoritar, indiferent cine și cum îl cheamă pe el. (...) E un instrument democratic. În toată Europa s-a ajuns la alegeri anticipate. Nu e un capăt de țară. Faci campanie de două săptămâni și într-o lună s-a terminat tot, și cu consultări și ai un Guvern funcțional”, a mai declarat Marcel Ciolacu.