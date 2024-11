„Se coace“ dosarul Schengen. Predoiu, detalii din culise despre negocierile cu Gerhard Karner / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce dă România pentru a fi primită în Schengen. Predoiu, detalii despre măsurile compensatorii oferite lui Karner / video

Potrivit ultimelor informații furnizate de oficialii din România, sunt șanse extrem de mari ca Austria să-și ridice veto-ul pe Schengen terestru luna aceasta sau cel târziu în luna decembrie, la Consiliul JAI. Ultima dată, ministrul austriac Gerhard Karner a declarat că „suntem pe drumul cel bun, dar nu la capătul drumului“ în problema aderării țării noastre la spațiul de liberă circulație.

De atunci însă, acesta a avut numeroase întrevederi și dialoguri cu omologul său de la București, Cătălin Predoiu, iar negocierile au avansat atât de mult încât o decizie pozitivă este iminentă.

„Premierul Marcel Ciolacu a anunțat recent că Austria va ridica veto-ul vizavi de admiterea României în spațiul Schengen terestru. Am văzut că șeful europarlamentarilor români, domnul Victor Negrescu, anunță trei scenarii posibile.

Cel rapid ar fi exact când a spus și premierul, ridicarea în cursul zilei de astăzi sau foarte, foarte repede a veto-ului austriac, ceea ce ar însemna intrarea imediată a României în Schengen terestru. Dumneavoastră ați anunțat ieri că sunteți pe drumul cel bun“, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

Foto: Ministerul Afacerilor Interne

Dosarul Schengen „se coace“. Predoiu, detalii din culise despre negocierile cu ministrul Karner

Cătălin Predoiu a adăugat că pe 21-22 noiembrie, la Budapesta, va avea loc o întâlnire crucială în urma căreia Austria ar urma să își ridice veto-ul pe Schengen terestru.

„Deci, domnule ministru, este normal să vă întrebăm ce se întâmplă, ce ați vorbit cu omologul dumneavoastră austriac de care depinde ridicarea veto-ului la Schengen terestru pentru România și Bulgaria, domnul Karner? Când ați vorbit cu domnul Karner ultima oară?“, a insistat Bogdan Chirieac.

Ministrul Afacerilor Interne a confirmat că ultima convorbire cu Gerhard Karner a avut-o chiar în ziua interviului (nr.r 8 noiembrie 2024).

„Dosarul Schengen este un dosar de interes de țară, din punctul meu de vedere. De aceea, eu am încercat și cred că într-o măsură bună am reușit să îl feresc de orice fel de polemici politice și cumva să-l țin scos din zona de competiție normală politică, mai ales atunci când apare un succes sau un pas înainte, un progres. Când e vorba de un dosar care întâmpină dificultăți, în general nu e competiție la asumarea acelui dosar. Competiție e în situația în care el merge bine și, slavă Domnului, merge bine.

De aceea eu nu vreau să comentez alte decizii politice, cu tot respectul pentru aceste declarații și pentru cei care le fac. Sigur, prim-ministrul are, prin forța împrejurărilor, un avantaj, în sensul că e la curent cu ceea ce fac miniștrii din cabinet.

Eu, la rândul meu, am avantajul că nu sunt nevoit să fac speculații sau predicții, ci știu care e starea lucrurilor și vorbesc direct despre acest dosar în termeni de realitate din teren. Ieri am vrut să semnalez faptul că dosarul, deși are o perspectivă bună, este încă în lucru. Se coace, aș putea să spun, adică se discută, se negociază, se pregătesc ședințe, se schimbă idei.

Staff-urile lucrează între ele, comunică, nu e un dosar care stă și din când în când este reluat, este un dosar care permanent este în lucru. Săptămânal se lucrează ceva în acest dosar de Interne, de Externe, adică de ministerele de linie care acționează. La nivel politic, de asemenea sunt discuții, președintele are discuții politice, premierul are discuții politice, colegii din PPE, din PNL au discuții politice, probabil că și socialiștii au discuții politice, toată lumea lucrează, deci e un dosar care, așa cum am spus, eu cred că, în ansamblu, România l-a abordat foarte responsabil“, a conchis ministrul Afacerilor Interne.

