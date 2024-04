Importanța screening-ului auditiv imediat după naștere. Dr. Adelina Androne: Am fost printre primele trei maternități din țară. Aștept Registrul Național de Audiometrie

În fiecare an, mii de bebeluși vin pe lume cu probleme de auz sau chiar surzi. Aceste dificultăți pot apărea chiar înainte de naștere. De aceea, testele de screening auditiv, efectuate imediat după naștere sau în primele luni de viață, devin vitale pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Din fericire, screening-ul neonatal este introdus printre criteriile de performanță ale maternităților moderne din România zilelor noastre, astfel că tot mai multe centre medicale îl practică cu regularitate, printre care și Spitalul Clinic Polizu.

Dr. Adelina Androne: Am fost printre primele trei maternități din țară

Dr. Adelina Androne, medic primar neonatologie INSMC, a confirmat acest lucru în cadrul Conferinței "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională" importanța screening-ului neonatal, explicând că avem nevoie și de un Registru Național de Audiometrie.

"La noi în maternitate se face screening în procent de 100%, se retestează și avem, mai departe, și o colaborare cu ORL-iștii pediatri de la Budimex. În biletul de externare se specifică dacă a trecut testul sau nu. Eu, ca neonatolog, doar introduc datele fiecărui pacient. Mi-aș dori și cred că ar fi bine, și ar fi un punct de plecare - Registrul Național de Audiometrie, pe ăsta îl aștept și eu, ca să am toate datele introduse, să fie o monitorizare mai atentă - așa mă gândesc că am putea ajuta.

Noi am început cu un program pilot cu dl. doctor Pascu și dna. prof. Stoicescu din anul 2004. Am fost printre primele trei maternități din țară" a spus dr. Adelina Androne, medic primar neonatologie INSMC, în cadrul Conferinței "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională", organizată de trustul de presă DC Media Group, sub egida Societății de ORL și Chirurgie Cervico-Facială.

