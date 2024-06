Schimbare dramatică în Istanbul. ”E primul an când niște mizerii din acestea îmi umbresc vacanța...”. Reacții incredibile, ce au pățit românii

Sărăcia tot mai accentuată din Turcia și devalorizarea monedei care nu-și mai revine par că-și pun amprenta puternic pe calitatea turistică a Istanbulului.

”Sunt în Istanbul de câteva zile și vreau să vă spun că anul acesta am observat o schimbare, și nu în bine, în zona Bazarului și nu numai. Cred că din cauza inflației, vânzătorii au devenit foarte agresivi, sunt disperați, parcă, după câștig. Îți bagă în ochi produsele lor și dacă le spui nu, fac tot felul de scheme, fără să se ferească, efectiv, sau strigă că ești țigan. Și asta fără să porți vreo discuție cu ei. Era cât pe ce să-l pocnesc pe unul... Asta mai trebuia... E primul an când niște mizerii din acestea îmi umbresc vacanța. Cei mai în vârstă mai au puțin respect, dar sunt niște mucoși care se manifestă fără minim de bun simț. Asta e! Am vrut să știți...” a scris o româncă turistă în Istanbul pe grupul de profil ”La pas in Istanbul - informații utile”.

Reacțiile celor care au comentat, în majoritate, vin să confirme ceea ce a scris turista:

- ”Cu același comportament ne confruntăm de fiecare dată”,

- ”Am fost și eu recent, din păcate același lucru am constatat”,

- ”Locuiesc de 31 de ani în Istanbul și îi cunosc foarte bine, adevărat ce spuneți după pandemie s-au schimbat foarte mult, sfatul meu este să nu vă certați cu ei mai bine renunțați la cumpărături oricum ei ușor ușor își pierd clienții…”,

- ”Bine ați venit în Istanbulul anilor ‘90. Cine a fost în acea perioadă, știe…”,

- ”Să aveți grijă la buzunare și genți, acum două săptămâni când am fost eu patru persoane au rămas fără telefon sau portofel”,

- ”Știam! Eu am observat o schimbare în rău, anul trecut. Și am renunțat să mai merg în Turcia, în vacanță”,

- ”Da, și noi am fost sâcâiți anul ăsta în aprilie în zona Grand Bazar de vânzătorii ambulanți de ciorapi și parfumuri și când am zis că nu cumpăr ne-au făcut țigani!”,

- ”Așa este în ultimul timp. În februarie am fost în aceeași situație. Cuvinte urâte (învățate în română) și agresivitate!”,

- ”Am văzut și eu diferența de la an la an, păcat. Dar, cum nici ei nu suferă după clienții români pierduți ușor ușor, nici noi nu suferim, sunt si alte orașe in lume de vizitat”.

