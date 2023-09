Scheletul unui dinozaur rar, scos la licitație. Cu cât s-ar putea vinde

Camptozaurul a fost botezat „Barry” în onoarea paleontologului Barry James, cel care a descoperit fosila. Cu o vechime estimată la 150 de milioane de ani, scheletul a fost identificat în anii 1990 în statul american Wyoming, conform informațiilor furnizate de BBC News.

Se preconizează că prețul de vânzare ar putea atinge până la 1,2 milioane de euro (970.000 de lire sterline) în cadrul licitației organizate la Hotel Drouot, pe data de 20 octombrie.

Barry datează din perioada Jurasicului târziu și măsoară 2,1 metri înălțime și 5 metri lungime. Alexandre Giquello, de la casa de licitații Hotel Drouot, a spus că este neobișnuit să vezi un schelet de dinozaur atât de intact. „Craniul este complet la 90%, iar restul dinozaurului este complet la 80%”, a transmis el.

The skeleton of an adult dinosaur named Barry, a large Camptosaurus from the end of the Jurassic period, roughly 150 million years ago, with one of the most complete skulls ever documented for the species, is set to be auctioned in Paris. https://t.co/YSQniLdfnl pic.twitter.com/rZf9l2rdsI