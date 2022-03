Scheherazade, al doilea super-iaht al lui Putin, ancorat în Italia, regiunea Toscana - FOTO / VIDEO

Scheherazade, super-iahtul de 700 de milioane de dolari al președintelui Vladimir Putin ar fi ancorat în Italia, regiunea Toscana, relatează Bussines Insider. Celălalt iaht de lux al lui Putin, Graceful, estimat la 100 de milioane de dolari, îl poți vedea în știrea de AICI. Cu două săptămâni înainte de războiul din Ucraina, Graceful a plecat în grabă din Hamburg către Kaliningrad.

Iahtul Scheherazade, ancorat în prezent în Marina di Carrara, este uriaș, chiar și pentru dimensiunile uriașe ale super-iahturilor oligarhilor ruși. Cu o lungime de aproximativ 140 de metri, acesta are șase niveluri de punți, două heliporturi cu un hangar ascuns pentru elicopter, un centru spa, un living și o sufragerie uriașă, o piscină și trei saune, precum și o ”zonă a proprietarului” la nivelul superior care include propriul centru spa privat, scrie Fortuna.

Have a look at this wonderful yacht called Scheherezade. It’s been talked about for a while. The rumour is it belongs to Vladimir Putin. But there is not much proof, only talks. And that's why it hasn’t been arrested yet. It just sits there in the port of Carrara (????????). pic.twitter.com/1vnYDREc0Z