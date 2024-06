Scenariul unui tandem Geoană - Ciolacu la prezidențiale. Rareș Bogdan, semnalul primit de la București: Un fake news, am aflat din presă

"PSD nu ne-a comunicat aşa ceva. Părerea mea este că e un fake news. Am aflat din presă. Nu l-am întrebat pe Marcel Ciolacu, pentru că eu nu cred în această informație. Eu cred că cei din PSD vor să aibă candidat. Vom avea o discuţie, după ce vom sta de vorbă cu lidership-ul partidului nostru, vineri. Vom discuta cu toţi preşedinţii de filială, vom analiza fiecare judeţ în parte, fiecare oraș-reședință, le vom mulţumi celor care au câştigat, de exemplu la Botoşani sau la Braşov, în oraş, unde am recuperat, sau la Slatina, sau la Sectorul 1, sau în altă parte.

În acelaşi timp, ne vom uita la primăriile câştigate la Suceava, Prahova, Timiş sau Maramureş, sigur, regretând faptul că am pierdut preşedinţiile de consilii judeţene, dar fiind fericiţi, în acelaşi timp, că am luat peste 50 de primării din 90-100 în fiecare din aceste judeţe - asta înseamnă o forţă mare a PNL. Noi am adunat, la aceste alegeri, aproape 2,5 milioane de votanţi la primărie şi, cel mai puţin, 2.180.000 la consiliile judeţene. Gândiţi-vă că procentele PNL sunt extraordinare - 32% din primarii României sunt PNL", a spus Rareș Bogdan, la Digi 24.

"Considerăm că preşedintele PNL este cea mai potrivită persoană"

"Vom alege prezidenţiabilul cel mai potrivit, iar noi considerăm că preşedintele PNL este cea mai potrivită persoană pentru a ocupa poziţia de preşedinte al României. Cred că este o opţiune corectă. Noi nu ieşim de la guvernare. Considerăm ca guvernarea trebuie să continue, pentru că aduce beneficii României şi ar fi o greşeală să aruncăm, în momentul acesta, guvernarea în aer, deoarece România are nevoie de stabilitate, de creştere economică, de absorbţia banilor europeni", a punctat vicepreşedintele PNL.

Întrebat ce va face PNL dacă PSD nu este de acord cu Nicolae Ciucă şi va veni cu Mircea Geoană sau cu Marcel Ciolacu, Rareş Bogdan a spus: "Vom sta de vorbă cu domniile lor şi, ca de obicei, vom găsi o soluţie optimă pentru România. Ce vă pot spune este că nu rupem guvernarea."

"Domnul Geoană are experienţă, dar îți trebuie un vehicul electoral major"

Întrebat dacă Mircea Geoană este un pericol pentru Nicolae Ciucă, acesta a răspuns: "Nu ştiu. Domnul Geoană sigur că are experienţa domniei sale, dar îți trebuie un vehicul electoral major ca să te poţi bate în campanie. Gândiţi-vă că noi avem 14.000 de consilieri locali, la ora actuală, peste 500 de consilieri judeţeni, 12 preşedinţi de consilii judeţene şi aproape 1.200 de primari. Asta este o armată! Plus 280.000 de membri care şi-au făcut treaba admirabil la aceste alegeri. Este greu, ca independent, dacă nu ai un partid în spate, să ai o desfășurare de forţe care să îţi asigure până şi prezenţa în secţiile de vot."

Semnalul de la Bucureşti

Cât despre pericolul pe care l-ar putea reprezenta Marcel Ciolacu pentru Nicolae Ciucă, Rareş Bogdan a punctat: "Este premierul în funcţie, dar eu consider că, într-o confruntare stânga-dreapta, Nicolae Ciucă va putea aduna în spatele domniei sale, în turul doi, întreaga dreaptă românească şi va câştiga alegerile. Inclusiv semnalul de la Bucureşti este că lumea doreşte dreapta la putere. Stânga nu va putea impune preşedintele României. A câştigat dreapta la Bucureşti. Nu a câştigat domnul Nicușor Dan? Nu au migrat voturile de la noi spre domnia sa?".

