Scandalul pensiilor: În timp ce un pensionar din Sibiu primește cu 6.000 de lei mai mult, altul, din Capitală, s-a trezit cu decizia de recalculare retrasă

În ciuda faptului că mulți dintre pensionari se plâng că au fost nedreptățiți și că au observat în deciziile de recalculare sume mai mici decât primeau până acum, unui sibian i-a crescut pensia cu 5.930 de lei, după recalculare. Se pare că înainte acesta încasa 19.768 de lei, iar în urma deciziei primite luna aceasta, pensia îi va crește la 25.698 de lei.

”Cea mai mare diferență, din Județul Sibiu, ca urmarea a recalculării este de 5.930 lei. Pensia de care acesta beneficiază este de 19.768 lei, iar după recalculare este de 25.698 lei. Cuantumurile menționate sunt brute”, au informat oficialii Casei de Pensii Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.

Totodată, reprezentanții Casei de Pensii Sibiu au precizat că în județ au fost revizuite 90.000 de dosare, iar suma medie pe care o primesc pensionarii este acum în valoare de 2.296 de lei. Acolo, 83.560 de pensii vor crește după recalculare, iar restul vor rămâne neschimbate.

”În județul Sibiu sunt 99.254 de dosare de pensie care au fost recalculate în conformitate cu prevederile Legii 360 / 2023. Dintre acestea, un număr de 83.560 de pensii vor crește în urma recalculării”, a declarat Dorel Aldea, directorul CJP Sibiu.

Reamintim că ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a declarat săptămâna trecută că la nivel național peste 3,8 milioane de pensii, respectiv 82,56%, au fost majorate ca urmare a recalculării, iar pentru pensionarii care beneficiază de majorări, creşterea medie de pensie este de 622 de lei.

Revolta unei pensionare care a rămas fără decizia de recalculare a pensiei

În tot acest timp, încă sunt pensionari care se declară nemulțumiți și spun că au fost nedreptăți. Spre exemplu, Maria Toma, o pensionară din Capitală, a explicat la Antena 3 CNN, cum a ajuns să rămână fără decizia de recalculare a pensiei soţului ei, după ce poştaşul i-a solicitat-o înapoi, fără nicio explicaţie.

„În data de 16 august poștașul de la Oficiul Poștal 63 București a venit și ne-a adus deciziile de pensie, la ambii soți, și mie și soțului meu. La câteva ore s-a reîntors și a retras plicul în care se afla decizia de pensionare a soțului meu, Toma Dumitru, pe motiv că la oficiu a venit o dispoziție să se retragă anumite plicuri în care existau aceste decizii de pensionare. Asta a fost vineri.

Am mers luni la Casa de Pensii Sector 1, unde domnul șef al Casei de Pensii Sector 1 a spus că el nu știe absolut nimic de această situație. Să se retragă de la destinatari plicurile cu decizii. Am plecat.

Am întrebat încă o dată la Poștă, mi s-a spus că asta e dispoziția, să le retragă. Asta e, zic, dar vă rog frumos să eliberați o adeverință din care să rezulte că acest plic a fost retras cu decizie. Mi s-a spus că nu poate să-mi dea așa ceva. Am au mai trecut câteva zile. Astăzi am fost din nou la Casa de Pensii în Sectorul 1. Mi s-a spus același lucru, că nu se cunoaște absolut nimic de faptul că se retrag aceste plicuri. Nu mi s-a primit niciun fel de cerere-reclamație la ghișeu.

Deci nimeni nu știe să spună de ce s-a cerut această decizie de recalculare. Pensia (n.r. a soţului) era crescută, deci era ok, era normală. Soțul meu a lucrat 61 de ani, este inginer de meserie", a spus femeia la postul de televiziune citat.

Ce spune directorul Poștei Române

Directorul Poștei Române, Valentin Ștefan, a spus, tot la Antena 3 CNN, că deși Casele de Pensii au făcut aceste solicitări de sistare a distribuirii unor decizii de recalculare a pensiilor, nu au dat și explicații cu privire la motivul solicitărilor lor.

„Pur și simplu ne spun: următoarele decizii opriți-le de la distribuire. Ceea ce noi facem. Nu intrăm în subiectul acesta”, a spus directorul Poștei Române.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News