Șansele României să intre în Schengen. Cătălin Predoiu: Meciul se joacă. Avem atuuri, trebuie folosite la momente potrivite

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a spus joi seară, la Digi 24, întrebat dacă România are șanse să intre în Schengen până la sfârșitul anului, că „avem atuuri, trebuie jucate la momente potrivite, fără a anunța sau a face estimări hazardate sau care să mulțumească opinia publică” și că ”mediul de afaceri cu capital austriac acționează în direcția corectă”.

Întrebat de jurnaliștii Digi 24 dacă România are vreo șansă să intre în spațiul de liberă circulație, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a spus că că „meciul se joacă” și că „mediul de afaceri cu capital austriac acționează în direcția corectă”.

„Avem atuuri, trebuie jucate la momente potrivite, fără a anunța sau a face estimări hazardate sau care să mulțumească opinia publică. Prefer să fiu responsabil decât să fiu imprudent. Cred că meciul se joacă. E important să-l jucăm la toate nivelurile și componenta economică are o mare importanță. Mediul de afaceri din România, cu capital austriac, acționează în direcția corectă”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a mai spus că dosarul Schengen nu este un simplu dialog între Austria și România ci este un dosar multidimensional, care are componente de migrație, de cooperare internațională, de geopolitică regională și nu numai.

„Evident că n am fost acolo ca să spunem: „V-ați răzgândit”. Ar fi un mod neprofesionist de a aborda dosarul. E necesar să ieșim din această paradigmă, unu vine și cere și altul refuză, pentru că s-a ajuns la un blocaj. Era important să resetăm jocul, să-l abordăm constructiv prin prisma unor interese comune. Am menționat că România și Austria au interee comune. Dosarul Schengen nu este un simplu dialog între România și Austria, este un dosar multidimensional, are componente de migrație, de cooperare internațională, de geopolitică regională și nu numai. Este un doar foarte complex”, a mai spus Cătălin Predoiu,

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut aceste precizări după ce a revenit de la Viena, unde s-a întâlnit miercuri cu omologul său austriac. Gerhard Karner a anunțat de față cu ministrul român că Austria se opune extinderii spațiului Schengen.

„Declarațiile de după ale ministrului au fost declarații de consum politic, pentru partidul lui, dar au fost și declarații care nu s-au tradus suficient. S-a mulțumit de trei ori României pentru acțiunile întreprinse, cum ar fi desființarea clanurilor. S-a spus că Austria nu are o problemă directă cu România, ci cu Comisia Europeană. Am pus pe masă cifrele de migrație și nu au fost contestate. România face performanță în această privință”, a mai menționat Cătălin Predoiu.

