Salariul mediu a scăzut în ianuarie la 3.698 de lei, în timp ce prețurile cresc

Salariul mediu net pe economie din România a ajuns, în ianuarie, la 3.698 de lei, în scădere cu 4,7% faţă de ultima lună din 2021, valorile cele mai mari fiind înregistrate în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), cu un cuantum de 8.940 lei, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS) și citate de Agerpres.



Raportat la perioada ianuarie 2022 - decembrie 2021, salariul mediu brut a scăzut cu 296 lei (-4,7%), până la valoarea de 6.031 de lei.



Potrivit sursei citate, câştigul salarial mediu net a fost, în prima lună a anului curent, de 3.698 lei, mai puţin cu 181 de lei (-4,7%), comparativ cu decembrie 2021, iar valorile cele mai mari s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) - de 8.940 lei, iar cele mai mici în domeniul de hoteluri şi restaurante (2.047 lei).

Creștere a câștigului salarial față de 2021

Datele INS relevă faptul că, în ianuarie 2022, faţă de ianuarie 2021, câştigul salarial mediu net a crescut cu 8,9%, iar în raport cu evoluţia preţurilor de consum indicele câştigului salarial real a fost 100,5%. Totodată, acelaşi indice a fost de 93,9% în luna ianuarie 2022 în comparaţie cu luna decembrie a anului trecut.



"În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei", precizează INS.

Scăderi salariale în sectorul extracției de petrol

Conform statisticii oficiale, în ianuarie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă, ca urmare a acordării în luna decembrie 2021 de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.



Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat în sectoare precum: extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (-32,8%), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (-31,9%), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi pe apă, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), extracţia cărbunelui superior şi inferior, industria metalurgică, alte activităţi extractive, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe) - între 15% şi 25%.

Scăderi în domeniul fabricării calculatoarelor

În acelaşi timp, au fost consemnate scăderi între 10,5% şi 14,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, cercetare-dezvoltare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, respectiv între 7% şi 10% în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare.



"Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale , realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte)", notează sursa citată.



În ceea ce priveşte creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, acestea s-au înregistrat în activităţi de editare (+11,4%), hoteluri şi restaurante (+6,5%) şi activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (+4,8%).



În sectorul bugetar s-au consemnat uşoare majorări ale câştigului salarial mediu net, în ianuarie 2022, comparativ cu luna precedentă, în învăţământ (+3,1%, ca urmare a reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice), sănătate şi asistenţă socială (+1,7%), precum şi în administraţia publică (+0,5%).

Scumpiri ale gazelor, uleiului și cartofilor

Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii şi combustibilii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce singura ieftinire s-a înregistrat la energia electrică, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate luni, citate de Agerpres.



În intervalul februarie 2021 - februarie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 44,94%, la uleiul comestibil cu 26,12%, la cartofi cu 30,58% şi la combustibili cu 27,24%.



La capitolul mărfuri alimentare, în afară de cartofi și ulei, creșteri mari au mai fost înregistrate la făină (plus 16,38%) și mălai (plus 19,23%).

