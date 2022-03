INS. Gazele au suferit o scumpire de 44,94% în ultimul an. Cel mai mult s-au mai scumpit uleiul, cartofii și combustibilul

În ultimul an scumpirile au afectat atât gazele și energia, cât și alimentele des întâlnite în bucătăria românilor.

Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii şi combustibilii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce singura ieftinire s-a înregistrat la energia electrică, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate luni, citate de Agerpres.



În intervalul februarie 2021 - februarie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 44,94%, la uleiul comestibil cu 26,12%, la cartofi cu 30,58% şi la combustibili cu 27,24%.



La capitolul mărfuri alimentare, în afară de cartofi şi ulei, creşteri mari au mai fost înregistrate la făină (plus 16,38%) şi mălai (plus 19,23%).

Scumpiri în februarie 2022

Comparativ cu luna anterioară, alte legume şi conserve de legume s-a scumpit în februarie 2022 cu 7,11%, cartofii cu 4,70%, iar făina cu 3,31%. Singura ieftinire a fost la fasole boabe şi alte leguminoase (minus 0,1%). Per total, comparativ cu ianuarie 2022, preţurile mărfurilor alimentare s-au majorat, în medie cu 1,96%.



La categoria mărfuri nealimentare, în ultimul an, creşteri mari au fost consemnate, în afară de gaze naturale şi combustibili, la energia termică (plus 20,99%). Potrivit INS, preţurile la energia electrică au scăzut în perioada februarie 2021 - februarie 2022 cu 8,04%.



Faţă de luna anterioară, gazele s-au ieftinit în februarie 2022 cu 9,97%, energia termică cu 0,49%, energia electrică cu 5,96%, iar combustibilii s-au scumpit cu 4,51%. Scăderea medie a preţurilor faţă de ianuarie 2022 a fost la acest capitol de 0,3%.

Serviciile poștale s-au scumpit

În cazul serviciilor, cele mai mari creşteri anuale au fost consemnate la serviciile poştale (plus 17,48%) şi la cele de apă, canal, salubritate (plus 12,84%).



În raport cu luna anterioară, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate în februarie 2022 la alte servicii (2,59%), igienă şi cosmetică (1,27%), precum şi la confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte (1,20%). În medie, preţurile la servicii s-au majorat comparativ cu ianuarie 2022 cu 0,6%.



În ceea ce priveşte preţurile la energia electrică şi la gazele naturale, INS explică faptul că "s-au luat în considerare prevederile OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece".



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 8,53% în luna februarie 2022, de la 8,35% în ianuarie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

