Saatchi Creative Hub, printre premianții Effie Awards Romania 2023

Saatchi Creative Hub Bucharest, format din agențiile Saatchi & Saatchi și The Geeks, parte din Publicis Groupe România, s-a numărat printre premianții Effie Awards Romania 2023.

Astfel, eficiența și originalitatea celor trei campanii câștigătoare a adus în portofoliul Saatchi Creative Hub șase premii, dintre care un Gold și un Silver pentru campania Bookvertising dezvoltată pentru editura Nemira și patru premii Bronze, dintre care două pentru campania Lifebeats (Dăruiește Viață), unul pentru campania Bookvertising (Nemira) și unul pentru campania Yuki Saaki (IQads).

Totodată, campania Bookvertising, dezvoltată pentru a încuraja lectura și a promova autorii români, invitând brandurile prezente în România să plaseze în propriile reclame cărți scrise de aceștia din urmă, a obținut și o nominalizare la premiul Grand Effie.

„După ce anul trecut, la Internetics, am intrat în top 3 agenții, iată că rezultatul a fost acum confirmat la Effie, unde am fost la un pas de podium. Faptul că am fost nominalizați cu Bookvertising la Grand Effie, adică în top 3 campanii ale anului, confirmă din nou același lucru. Sunt foarte mândru de colegii mei pe care îi felicit și le mulțumesc clienților care au încredere în noi zi de zi”, a declarat Vlad Petre, CEO, Saatchi Creative Hub.

„Cele șase premii Effie îmi confirmă ceea ce cred dintotdeauna și mă face să vin vesel la muncă în fiecare zi: creativitatea este și eficientă. Suntem mereu în căutarea unor idei mai altfel, care să îmbine creativitatea cu tehnologia și să aducă soluții reale la problemele și provocările de care au parte clienții noștri. Altfel, cele șase premii ne fac să ne propunem ca urcatul pe scenă de cât mai multe ori într-o seară să devină o obișnuință, an de an, la toate festivalurile de creativitate și eficiență”, a completat Bogdan Costin, Creative Director Saatchi & Saatchi România.

Aflat anul acesta la cea de-a 20-a ediție, Festivalul Effie Awards Romania este un punct de reper pentru cele mai eficiente campanii de comunicare, fiind o dovadă la nivel global a performanței și creativității acestora, precum și una dintre cele mai importante competiții ale industriei creative.

Despre Saatchi Creative Hub

Saatchi Creative Hub Bucharest este un ecosistem format din agențiile Saatchi & Saatchi și The Geeks, parte din Publicis Groupe, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicare din lume și cel mai mare din România. Din portofoliul de clienți fac parte PepsiCo (Cheetos, Star), Heineken (Ciuc, Neumarkt), Groupeseb (Tefal, Rowenta, Krups), Provident, Ferrero sau Unibet.

