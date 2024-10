S-a rupt prietenia Ciucă - Ciolacu? Liberalul a intrat în ”pauză operativă” și-l lovește greu pe premier. Invocă o limită depășită

În urmă cu o zi, premierul Marcel Ciolacu, fără să stea pe gânduri, a spus că l-ar nominaliza premier oricând pe Nicolae Ciucă, în ciuda unor ”moșteniri” aparte din Executivul pe care liberalul l-a condus. Social-democratul a fost diplomat când a explicat de ce a fost ”pompierul” de serviciu de la Victoria, în primele luni de la preluarea guvernării. În schimb, ”prietenul” Nicolae Ciucă nu ar face deloc același lucru pentru Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a declarat că exclude total să revină în funcţia de prim-ministru: ”O exclud total şi la fel de onest cum i-am spus şi domnului Ciolacu, vă spun şi dumneavoastră şi am spus de fiecare dată: niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să-mi doresc funcţii. Am avut în cariera mea profesională funcţii la care nu m-aş fi gândit niciodată".

Mai mult, susține că Marcel Ciolacu face doar un joc în favoarea proprie când îl laudă: ”Acum când discutăm, inclusiv jocul acesta pe care îl face Marcel Ciolacu mi se pare unul care încearcă să-l folosească în avantajul politic. (...) La fel de normal este ca eu să nu intru în jocul acesta. Apreciez faptul că spune că am avut o guvernare foarte bună, ceea ce se vede şi din cifre şi tot ceea ce s-a întâmplat”.



Nicolae Ciucă a fost întrebat despre posibilitatea ca el, în contextul în care va câştiga alegerile prezidenţiale, să-l desemneze premier pe Marcel Ciolacu. "După ce văd rezultatele de la alegerile parlamentare, după ce vedem care sunt rezultatele obţinute de forţele politice de dreapta, discutăm. Până atunci prefer să nu fac niciun fel de scenariu. (...) În momentul de faţă eu nu l-aş nominaliza pe Marcel Ciolacu. (...) Voi respecta ce scrie în Constituţie. Partidele politice care vor reuşi să creeze o majoritate consolidată... (...) Vedem care sunt rezultatele şi în orice situaţie (...) voi lua cea mai bună decizie pentru poporul român, nu pentru o formaţiune sau pentru vreun un om politic", a răspuns preşedintele liberal.

Liderul liberalilor a spus că se află într-o ”pauză operativă” în dialogul cu preşedintele PSD.



”Ştiţi foarte bine că nu sunt un om conflictual, (sunt n.r.) un om al echilibrului, discut cu toată lumea asumat fără niciun fel de problemă, dar în momentul în care se depăşeşte o limită a înţelegerilor între doi oameni, nu vorbesc despre înţelegerile politice şi chestiunea aceasta se repetă, este bine ca la un moment dat să se ia o pauză operativă", a afirmat Ciucă.

