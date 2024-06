S-a întors roata: copiii românilor stabiliți în străinătate își învață părinții despre tradiții și obiceiuri. Cum e posibil

Valeriu Barbu, fondatorul Cenaclului românesc de la Roma, a vorbit, în emisiunea Tradiții românești în diaspora, despre obiceiurile pe care le mai respectă românii stabiliți în străinătate.

"Sărbătorile la mine acasă se limitează doar la amintiri. Gătim românește de sărbători, facem meniurile acelea tradiționale, mergem la Biserică, ținem sărbătorile ortodoxe cât se poate. Dar nu mai e același sentiment. Nu mai păstrăm rigurozitatea din copilărie. E doar o nevoie din dor și atât", spune românul.

"Ceea ce constat cu bucurie e că sunt tineri copii sau adolescenți care sunt atrași de tradițiile românești. Câteva asociații de aici din Lazio, aș vrea să amintesc de Villaggio Romeno și cei care sărbătoresc an de an Ziua Iei, ziua portului național, aderă la aceste evenimente cu foarte mult entuziasm. Tinerii încep să mă învețe ce am pierdut eu, ce am uitat, ce nu mai respect eu mă învață copiii".

Copiii românilor din diaspora participă la cursuri de limbă și civilizație românească



Întrebat de Flaviu Predescu de unde primesc aceste informații, Barbu spune că cei mici învață despre tradițiile și obiceiurile românești la cursurile de Limbă Română, Cultură și Civilizație organizate prin DRP.

De unde au informații?

"De la profesorii de Limbă Română, Cultură și Civilizație. Se organizează cursuri prin DRP. Părinții țin la treaba asta. Am întâlnit familii de români aici care își educă copiii în spiritul românesc.

Cu toate că majoritatea copiilor care sunt născuți sau crescuți de foarte mici aici preferă să se exprime mai mult în limba italiană. Am întâlnit un singur copil al unui medic din București, aici la Roma, care dacă îi vorbești în italiană, el îți răspunde în română. E un copil foarte deștept, e aproape adolescent, are 15 ani. Tatăl este italian. E scriitor și cercetător, iar mama este medic. Copilul ține foarte tare la apartenența românească. Cred că a fost alegerea lui, pentru că unui copil nu poți să-i impui. Îl îndepărtezi dacă îl forțezi", mai spune Valeriu Barbu.

Fondatorul Cenaclului românesc de la Roma spune că îi este dor de obiceiurile din România.

"Eu vin Galați, din sudul Moldovei. Îmi este foarte dor să-mi fac sărbătorile acasă, în satele din sudul Moldovei în care să merg din casă în casă cu plugușorul, cu colinda, cu steaua, cum era pe vremea noastră... cu capra. Le-am povestit prietenilor noștri din Italia, însă firește că m-am abținut să le dau toate detaliile. Nu le-am povestit cum se întâmplă mai spre centrul Moldovei sau mai sus, treaba cu ciomegele de sărbători. Asta nu le-am povestit", mărturisește Barbu.

