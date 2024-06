S-a întâmplat astăzi - 10 iunie. NATO a suspendat campania sa aeriană împotriva Iugoslaviei

1924 - Liderul socialist italian Giacomo Matteotti a fost răpit și ucis de f*sciști.

1925 - Ducele de York deschide al doilea teren de golf Richmond.

1944 - Trupele naz#ste au masacrat aproape toți locuitorii din Oradour-sur-Glane, în Franța, ca represalii împotriva mișcării de rezistență franceze.

1967 - Actorul american Spencer Tracy a murit. A fost cunoscut pentru aparițiile sale în filmele "Bad Day at Black Rock", "Father of the Bride" și "Captains Courageous", pentru care a câștigat un Oscar.

1997 - Liderul Khmer Rouge Pol Pot și-a ucis șeful apărării, Son Sen, și 11 membri ai familiei acestuia și a fugit din fortăreața sa din nordul Cambodgiei.

1999 - NATO a suspendat campania sa aeriană împotriva Iugoslaviei pe măsură ce primele trupe iugoslave au părăsit Kosovo.

2000 - Președintele sirian Hafez al-Assad a murit la vârsta de 69 de ani.

2002 - Șeful mafiei americane John Gotti a murit. Viața de lux a lui Gotti s-a încheiat în 1990 după ce a fost prins pe bandă discutând despre crime.

2004 - Ray Charles, "Părintele Soul-ului", care a depășit sărăcia și dependența de heroină pentru a deveni unul dintre cei mai iubiți artiști ai Statelor Unite, a murit la vârsta de 73 de ani.

2007 - Naveta spațială americană Atlantis s-a andocat cu Stația Spațială Internațională în vederea unei șederi de o săptămână pentru a livra panouri solare și un nou membru echipajului.

2016 - Concurenta unui reality show, Christina Grimmie, a fost împușcată mortal în Florida.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News