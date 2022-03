S-a aflat SECRETUL tinereţii veşnice! Ce trebuie să faci în fiecare zi ca să nu-ţi "îmbătrânească" muşchii

Activitatea fizică zilnică ar putea proteja împotriva pierderii masei și funcției musculare, odată cu înaintarea în vârstă. Persoanele cu vârste de peste 68 de ani care au fost active fizic pe tot parcursul vieții au o musculatură sănătoasă, care are o funcție superioară și este mai rezistentă la oboseală, în comparație cu persoanele inactive, atât tinere, cât și în vârstă. Este primul studiu care investighează activitatea musculară, a celulelor stem și a nervilor la om. Cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, au descoperit că persoanele în vârstă care s-au menținut active fizic pe parcursul vieții, aveau un număr mai mare de celule stem musculare, cunoscute și sub numele de celule satelit, în mușchi. Aceste celule sunt importante pentru regenerarea musculară și creșterea pe termen lung, protejând împotriva degradării nervilor.

Bătrâni activi vs. tineri sedentari

46 de participanți de sex masculin au luat parte la studiul publicat în The Journal of Physiology. Aceștia au fost împărțiți pe trei grupe: tineri sedentari, vârstnici care au făcut sport toată viaţa și vârstnici sedentari, potrivit ScienceDaily. Aceștia au fost supuşi la un exercițiu de rezistență în care li s-a cerut să stea pe un scaun mecanic și să extindă genunchiului pentru o evaluare cât mai precisă a funcţiei musculare. A fost apreciată cantitatea de forță produsă iar, mai apoi, s-au prelevat probe de sânge și au fost analizate biopsii musculare de la ambele picioare. Cercetătorii au constatat că persoanele în vârstă care au făcut exerciții fizice de-a lungul vieții au avut performanțe mai bune decât cele ale persoanelor în vârstă și ale adulților sedentari tineri. "Studiul nostru este reprezentativ pentru populația generală cu vârsta de 60 de ani și peste. Am dorit să explorăm relația dintre celulele satelit și sănătatea musculară. Acum putem folosi acest lucru ca biomarker pentru a investiga în continuare legătura dintre exercițiile fizice, îmbătrânire și sănătatea musculară", a declarat autorul principal, Casper Soendenbroe, de la Universitatea din Copenhaga.

Cum se rup linkurile dintre nervi și mușchi pe măsură ce îmbătrânim?

„Cel mai important mesaj din acest studiu este că până și un număr redus de exerciții pare să fie de mare ajutor, atunci când vine vorba de protejarea împotriva declinului funcției musculare. Aceasta este o constatare încurajatoare, însă mai avem încă multe de învățat despre mecanismele și interacțiunile dintre nervi și mușchi și despre modul în care acestea se schimbă pe măsură ce îmbătrânim”, a mai spus Soendenbroe. Trebuie menționat că studiul a fost realizat doar pe bărbați, iar vârsta medie a fost de 73 de ani. Întrucât efectele îmbătrânirii asupra sănătății mușchilor devin mai pronunțate după 80 de ani, sunt necesare studii de urmărire pentru a se observa dacă beneficiile exercițiilor fizice de-a lungul vieții se mențin și mai târziu.

