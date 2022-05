Rusia a atacat Aeroportul din Odesa pentru a distruge armele primite de la Occident. Imagini cu racheta Onix care a bombardat locul/ video

"Rachete de înaltă precizie Onyx au distrus lângă Odesa pe un aerodrom militar un hangar cu arme şi muniţii primite din Statele Unite şi ţări europene, precum şi pista", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.



Comandamentul operaţional din sud al forţelor armate ucrainene a confirmat sâmbătă că pista aeroportului din Odesa a fost avariată şi făcută inutilizabilă ca urmare a atacului cu rachete ruseşti.



Konaşenkov a spus că rachete de înaltă precizie ale Forţelor aerospaţiale ruse au lovit şapte instalaţii militare în Ucraina, inclusiv patru zone unde sunt concentraţi soldaţi şi echipamente militare, precum şi trei depozite de rachete şi arme de artilerie şi de muniţie în regiunile Doneţk şi Harkov.



Totodată, aviaţia operativ-tactică rusă a distrus două sisteme de rachete antiaeriene S-300 ucrainene în regiunea Zaporojie, unde forţele ruse au atacat şi două depozite de muniţie şi combustibil, precum şi 15 bastioane şi zone de grupare a soldaţilor şi echipamentelor ucrainene, potrivit acestuia.



În urma atacurilor, până la 140 de soldaţi ucraineni au fost ucişi şi 19 vehicule blindate ale forţelor armate ucrainene au fost eliminate, a mai spus Konaşenkov.



În cursul zilei, forţe de rachete şi artileria ruse au lovit 786 de zone de grupare a soldaţilor şi echipamentelor ucrainene, 24 de posturi de comandă şi trei depozite de rachete şi arme de artilerie şi muniţie în zona Gruşevaha în regiunea Harkov.



Sisteme ruseşti de apărare aeriană ar fi doborât şi două bombardiere Su-24M ale forţelor aeriene ucrainene în zona Petrovskoe din regiunea Harkov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează Agerpres.

????????????????????⚡ Launch of the #Onyx missile at the airfield and hangars in #Odessa airport. Video from the Ministry of Defense of the Russian Federation. pic.twitter.com/30WwWiu5E9