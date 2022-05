Rubla continuă să crească față de dolar și euro. A atins maximul, înregistrat în martie 2018

Dolarul american și euro scad marți dimineața la Bursa de la Moscova, iar rubla se întărește, în timp ce companiile exportatoare se pregătesc pentru vârful plăților de taxe din luna mai. Miercuri și vineri, moneda rusă și-a actualizat maximul față de dolar înregistrat în martie 2018, în pofida sancțiunilor impuse de Occident, scrie Interfax.



Primele tranzacții în dolarul american au fost în intervalul 57,3 - 58,2 ruble/1 dolar, conform rezultatelor primului minut de tranzacționare, cursul a fost de 57,4175 ruble/1 dolar (-45 copeici față de nivelul tranzacționare precedentă). În același timp, euro a scăzut la 59,375 ruble/ 1 EUR (-72,5 copeici până la închiderea de luni). Coșul cu două monede (0,55 USD și 0,45 EUR) a scăzut cu 57,38 copeici, până la nivelul de închidere pe 23 mai, la 58,3 ruble.

Dolarul s-a dovedit în același timp a fi 79,12 copeici, sub nivelul cursului de schimb oficial curent, euro - cu 1,01 ruble, sub rata oficială. În același timp, la ora 10:02, ora Moscovei, cursul de schimb al dolarului american era de 56,66 ruble/1 dolar, ceea ce este cu 1,21 ruble mai mic decât nivelul de închidere al tranzacției anterioare. Dolarul a scăzut sub 57 de ruble pentru prima dată după 26 martie 2018.

Potrivit experților Interfax-CEA, rubla crește în raport cu dolarul și euro la începutul tranzacționării pe fondul pregătirilor pentru vârful plăților de impozite din mai. Miercuri, 25 mai, firmele exportatoare vor vira la buget TVA, MET și accize, vineri, 27 mai, - impozit pe venit. În același timp, autoritățile ruse continuă să slăbească treptat măsurile de control valutar adoptate anterior.

Relaxarea controalelor valutare în Rusia



Rusia a decis reducerea nivelului vânzării obligatorii a câștigurilor în valută de către exportatorii ruși de la 80% la 50%. Potrivit Ministerului de Finanțe al Federației Ruse, o astfel de decizie a fost luată luni de un subcomitet al comisiei guvernamentale pentru controlul investițiilor străine în Rusia. Noua limită intră în vigoare începând de astăzi, 24 mai.

Acest pas este legat „de stabilizarea cursului de schimb al rublei și de atingerea unui nivel suficient de lichiditate în valută pe piața valutară internă”, notează Ministerul Finanțelor al Rusiei.

