"Aflându-ne în străinătate, considerăm că avem acum și o responsabilitate mult mai mare față de copiii noștri, față de tânăra generație de români care nu trăiește în țară. Vizitează țara, să spunem, o dată sau de două ori pe an, în vacanțe, de Crăciun și în timpul verii. Iar noi, ca asociație conștientă de importanța și însemnătatea a tot ce este istorie și tradiție românească, să știți că ne mobilizăm toate resursele pentru a facilita accesul tinerei generații la această bogăție românească.



Avem un calendar pe care îl respectăm cu strictețe, unde sunt trecute toate sărbătorile și evenimentele naționale. Sărbătorile noastre sunt întotdeauna însoțite de frumoase și uimitoare tradiții și datini, care sporesc farmecul și însemnătatea acestor momente. Și noi încercăm să le dăm viață aici, în Liban.



Prin transmiterea acestor practici, noi asigurăm continuitatea și perpetuarea tradițiilor noastre, care ne caracterizează ca popor. Vă pot da exemplu chiar marea majoritate a evenimentelor la care participăm, alături de alte asociații sau institute culturale, în școli, când avem activități sau evenimente culturale organizate aici, pe plan local.



Aici, copiii noștri, membrii comunității noastre, poartă ia românească și nu de puține ori, să știți, au fost admirați și ni s-au cerut informații despre acest costum popular românesc. De multe ori, la sărbătoarea Mărțișorului, a iei, la sărbătorile Crăciunului, am avut invitați libanezi care au rămas impresionați de frumusețea acestor tradiții”, a povestit Anca Cheaito, în emisiunea Tradiții românești în diaspora.



În discuția despre cum ar putea statul român să ajute la promovarea acestor valori în străinătate, Prof. Anca Cheaito a subliniat importanța unui centru comunitar.



”Dacă tot ați adus în vizor statul român, noi, ca asociație, dorim să mulțumim Departamentului pentru românii de pretutindeni care, să știți, a făcut foarte mari eforturi și ne-a ajutat foarte mult, și în același timp dorim să mulțumim Ambasadei României de la Beirut care mereu a fost alături de noi și mereu și-a deschis porțile pentru orice eveniment al asociației noastre.



Ce ar putea realiza mai mult statul român? Cred că este vorba despre ce a vorbit doamna Geanina, știu că este o înflăcărată susținătoare a acestei idei, cu centrele comunitare, ar fi foarte binevenite, mai ales în țările din Orient. Pentru că vă spun, dacă am compara situația comunităților românești din Europa și a comunităților românești în Orient, sunt diferențe.



Nouă ne-ar fi mult mai de folos un centru comunitar care să țină de departamentul românilor de pretutindeni, ar fi ca un fel de mic centru cultural românesc oficial al statului român în Liban sau în Iordania sau în orice țară din Orient. O mică Românie oficială, bineînțeles, în afară de ambasadă, care să se ocupe și să aibă o legătură permanentă cu comunitatea românească care se află în acest spațiu geografic”, a conchis președinta asociației comunității românești din Liban.

