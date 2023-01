Social-democratul Vasile Dîncu a explicat de ce deși România a înregistrat creșteri economice în ultimii 10 ani, cetățenii de rând nu o pot simți și de ce aceasta nu se vede în speranța de viață la naștere, așa cum ar trebui să se întâmple în mod normal. Potrivit acestuia, ar fi vorba despre o problemă care ține în primul rând de politicile guvernamentale.

"După părerea mea, un lucru foarte grav pe care îl putem constata în urma acestui recensământ este că am avut 10 ani de creștere economică. Acum ne lăudăm că suntem tigrul est european, că avem cea mai mare creștere economică. Această creștere economică, dacă ar fi fost una care să însemne și dezvoltare - nu ne place tuturor să recunoaștem asta, că România crește, dar nu se dezvoltă...- ar fi trebuit să se vadă, de exemplu, în speranța de viață la naștere. Speranța de viață la naștere a rămas stagnantă în ultimii 10 ani, se vede în acest recensământ, deci nu a crescut deloc. A crescut din 1990, în 1990 era de 71 de ani, a crescut la 74-75 de ani prin 2010 și din 2011 până acum a rămas așa.

Vasile Dîncu: O problemă care ține până la urmă de politicile guvernamentale

Asta înseamnă că, de fapt, că această creștere economică nu s-a transformat, nu a făcut un transfer spre calitatea vieții pentru că dacă s-ar fi transferat spre calitatea vieții, atunci am fi crescut în continuare pentru că spre exemplu Norvegia are 83 de ani sau 86 de ani, alții au peste 80, țările în care a crescut continuu acest lucru, deci este clar. Deși am investit mai mulți bani în sănătate, pentru că știți foarte bine investițiile care s-au făcut în România în domeniul sănătății... dacă ne uităm la cheltuielile pe cap de locuitor pentru sănătate, au crescut mult, de 3-4 ori față de anul 2000, spre exemplu, când știu eu că am verificat date comparative.

Deși, să zicem, au crescut și alți indicatori, a crescut PIB-ul de atâtea ori, a crescut consumul, totuși, la nivelul populației vedem că am pierdut populație prin pierdere naturală. Și aici este o problemă care ține până la urmă de politicile guvernamentale.

"Dacă nu poți nici să îți numeri populația..."

Aici aș spune un lucru, nu este vorba în politicile demografice, mie îmi place ce face doamna Firea, nu pentru că este colega mea și lucrez de mulți ani cu ea, în politici nataliste, în ministerul pe care îl gestionează, de familie. Politicile nataliste, astea sunt o problemă, dar pentru ca să rezolvi această criză demografică majoră pe care o avem este nevoie de politici din toate domeniile, deci este nevoie de o politică integrată, de politici sociale integrate făcute de guvern.

Și recensământul face parte din acest tip de politică. Prima dată trebuie să-ți numeri populația. Dacă nu poți nici să îți numeri populația, vă închipuiți că nu poți nici să iei impozite și taxe ca lumea, de aceea noi suntem la 26% din PIB, în timp ce Franța are 46% din PIB venituri din impozite și media în Europa este de 42% din PIB", a spus Vasile Dîncu în cadrul unui interviu pentru DC NEWS.

