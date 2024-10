România, luată ca exemplu la nivel european. Liderii din Occident au ridicat din sprâncene când Predoiu a prezentat cifrele / video

Migrația reprezintă un fenomen extrem de sensibil la nivel european, vestul continentului având probleme serioase în ceea ce privește cererile de azil și prezența ilegală a unor cetățeni străini pe teritoriul unor state naționale. De altfel, acesta a fost și principalul motiv invocat de Austria în respingerea României, în urmă cu doi ani, din Spațiul Schengen.

Însă România s-a conformat cerințelor Austriei, ba mai mult, a excelat și a ajuns un model la nivel european în ceea ce privește protecția frontierelor și fenomenul de migrație. Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat „cifrele pe care nu le vezi în alte țări europene“.

„Ministerul Afacerilor Interne protejează frontierele. Acesta este cel mai important argument al nostru în negocierile pentru aderarea la Schengen. Noi am reușit o performanță recunoscută de Frontex, recunoscută de Comisia Europeană, de Eurobarometru în a reduce cifrele privind migrația ilegală și iregulară, în a proteja frontierele, în a combate traficul de ființe umane și crima organizată care promovează acest trafic și în a demonstra o serie de instrumente de azil și returnare care sunt model pentru unele state membre.

De exemplu, noi am făcut o modificare în legislație în sensul că în momentul în care se respinge cererea de azil, se pune în aplicare cererea de returnare. Când am povestit acest lucru, inclusiv la Viena, dar și la Bruxelles, toată lumea a ridicat din sprâncene și a zis: În regulă! Poate trebuie să facem și noi același lucru! Recent am fost și la Paris, unde am discutat cu noul ministru al Afacerilor interne“, a spus Cătălin Predoiu.

Situația din România e „de invidiat“, potrivit ministrului Afacerilor Interne

Cătălin Predoiu a explicat și de ce alte țări întâmpină în prezent probleme serioase cu migranții ilegali care umplu străzile marilor orașe din Occident. El a dat asigurări că România este pregătită din punct de vedere legislativ pentru a preveni o astfel de problemă.

„Noi am desfășurat o serie de activități, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nu doar la nivel diplomatic, ci și prin activități concrete. În 2021 am avut 48.687 de preveniri intrări ilegale, în 2022 am avut aproximativ 25.000, în 2023 am avut 691, iar în 2024 am avut 250. În ceea ce privește reținerile, am avut 7.000 în 2021, 8.000 în 2022, 5.000 în 2023, 1.175 în 2024. Este o scădere dramatică. Practic, într-un an și jumătate, am redus migrația ilegală cu 80%.

Privitor la migrația ilegală, avem 161.000 de cetățeni terți posesori ai unui permis de ședere legală. Top 3 naționalități: Nepal, Sri Lanka, Turcia. Permise de ședere în scop de muncă sunt 91.000, membri de familie ai cetățenilor străini sunt 29.000 la studii în România, 18.000 - ședere permanentă, 16.508 - protecție internațională. În centrele de cazare, pentru că anul trecut a fost o emoție că ne umplem centrele de cazare și de returnare, avem în acest moment 219 persoane, la un număr de locuri de 1.100. Avem un grade de ocupare de 30%, deci ținem situația sub control. Aceste cifre nu pot fi găsite în orice stat european. Situația la noi este de invidiat sub acest aspect.

În al doilea rând, am demonstrat că aplicăm impecabil procedurile ce decurg din Air Schengen. Alte țări din Uniunea Europeană au o problemă, pentru că nu și-au adaptat legislația la timp, nu au făcut ce facem noi cu protecția frontierelor și s-au acumulat foarte multe persoane care fie sunt în proceduri de azil, fie au procedură de azil făcută și stau acolo, fie nu au documente și trec ilegal dintr-o țară în alta etc.

În Franța, la acest moment nu este incriminată situația de ședere ilegală. A existat această prevedere până în 1998, după care a fost abrogată. Dacă găsești vreun migrant ilegal acolo, nu poți să spui că a încălcat vreo lege și nu poți să-i aplici politica de returnare. Pentru ministrul de Interne al Franței, acest lucru e o problemă.“

