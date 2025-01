România, fără viză în SUA. Ambasadoarea Kavalec și Ciolacu, întâlnire istorică la Palatul Victoria | LIVETEXT+VIDEO / Ciolacu: "urmează OECD"

Pentru a accede la Programul Visa Waiver, România a îndeplinit criterii stricte, printre care reducerea ratei de refuz a vizelor la 2,61%. Alte măsuri au inclus securizarea frontierelor prin parteneriate bilaterale, implementarea tehnologiilor avansate precum ATS-G și consolidarea integrității documentelor de călătorie și cetățenie.

Astăzi, Secretarul pentru Securitate Internă Alejandro N. Mayorkas, în consultare cu Secretarul de Stat Antony J. Blinken, a anunțat accederea României în Programul Visa Waiver (VWP). Colaborarea și schimbul de informații care stau la baza VWP vor consolida semnificativ interesele de securitate ale Statelor Unite, încurajând totodată călătoriile și comerțul legal între cele două națiuni.

Secretarul Mayorkas și Secretarul Blinken felicită România pentru îndeplinirea cerințelor stricte de securitate necesare accederii la VWP. România este un partener excepțional al Statelor Unite, iar relația noastră strategică s-a consolidat semnificativ în ultimii ani. Intrarea României în VWP reprezintă o dovadă a parteneriatului nostru strategic și a angajamentului comun pentru securitate și prosperitate economică, potrivit unui comunicat de presă al Homeland Security.

Ambasadoarea Kathleen Kavalec a anunțat că România a devenit, oficial, a 43-a țară participantă la Programul Visa Waiver și a salutat decizia Departamentului de Stat. A precizat, de asemenea, importanța investițiilor care s-au făcut de către Statele Unite ale Americii în România. A oferit mai multe detalii despre condițiile concrete de aplicare și despre vizele care se pot solicita în continuare.

"Îmi face mare plăcere să vă anunț că astăzi, la Washington, Secretarul pentru Securitate Internă Alejandro Mayorkas a desemnat în mod oficial România ca fiind cea de-a 43-a țară care accede în programul Visa Waiver al Statelor Unite. Acesta este un moment istoric pentru relația noastră bilaterală și rezultatul mai multor ani de muncă între cele două guverne", a declarat ambasadoarea.

"Timp de peste 28 de ani, Statele Unite și România au beneficiat de un parteneriat strategic bazat pe valori democratice comune, legături economice și culturale și cooperare în domeniul securității și apărării în calitate de aliați și parteneri apropiați al NATO. Acum, odată cu anunțul de astăzi, este clar că relațiile noastre devin din ce în ce mai puternice. Programul Visa Waiver consolidează interesele noastre comune în materie de securitate, economie și cultură, precum și legăturile dintre oameni.

Mă aștept ca programul să potențeze relația noastră, dând un impuls legăturilor economice în creștere, încurajând mai multe investiții în ambele direcții. În acest context, este important de menționat, încă o dată, că Statele Unite au urcat, anul trecut, de pe locul 5 pe lista celor mai mari investitori străini în România, pe locul al patrulea. Având în vedere vestea de astăzi, mă aștept să continuam această creștere.

Astăzi, România este integrată și mai mult într-o rețea internațională de cooperare, o rețea care face că ambele noastre țări să fie mai puternice și mai sigure. După implementare, majoritatea călătorilor români care vizitează Statele Unite, în scop de afaceri sau turistic, nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze personal pentru a obține o viza fizică la o ambasada sau un consulat ale Statelor Unite. În schimb, aprobările pentru călătoriile fără viză vor fi procesate online, de obicei în mai puțin de trei zile.

Acest lucru va economisi timp și bani pentru românii care călătoresc în SUA și va reduce barierele pentru companiile românești care doresc să se asocieze cu companiile americane. Românii pot profita acum mai ușor de oferte de călătoria last minute în SUA, de exemplu de sărbători, pentru concerte, spectacole și evenimente sportive. Acest program va fi facilitat de asemenea călătoriile pentru celebrări importante ale vieții cu prieteni și cei dragi din SUA, cum ar fi nașteri, botezuri, absolviri și nunți.

Desigur, în urma anunțului de astăzi va dura ceva timp până când sistemele necesare vor intra în funcțiune pentru călătorii români. În următoarele săptămâni vom anunța data exactă la care intra în vigoare sistemul online Visa Waiver. Site-ul ambasadei noastre va conține toate detaliile despre cum să călătoriți în SUA fără viza.

Dar astăzi dorim să sărbătorim acest pas important, care apropo, mă bucur să remarc că vine imediat după intrarea României în Schengen (...)", a mai spus aceasta.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de mulțumire SUA și i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la aderarea României în Programul Visa Waiver. A punctat că, după Schengen și Visa Waiver, "urmează OECD".

"E unul dintre momentele de bucurie să fii prim-ministru. Bine, aceste momente vor dura foarte puțin timp, cred că două, trei știri pozitive pe care o să le vedem, și pe urmă vom intra din nou într-o normalitate de a fi prim-ministru al României. Dar, cu toată emoția, o să mă bucur alături de dumneavoastră de acest moment, cum spunea și doamna ambasador", a spus acesta.

"Românii vor călători fără vize în Statele Unite ale Americii, începând cu sfârșitul lunii martie. Este un moment istoric pe care îl așteptăm de fapt cu toții de peste 16 ani de zile. De altfel, istoria parcă se desfășoară foarte rapid pentru România în această perioadă.

Au trecut doar 10 zile de când am fost admiși pe deplin în spațiu Schengen, iar astăzi am primit de la Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă anunțul oficial al includerii țării noastre în programul Visa Waiver. Sunt două evenimente esențiale care confirmă recunoașterea României pe scenă internațională și în relația sa cu partenerii strategici. Dincolo de faptul că românii nu vor mai pierde timp și bani pentru a-și lua vize pentru Statele Unite, decizia de azi are în primul rând o valoare simbolică, pentru că este un semn clar al încrederii Statelor Unite ale Americii în țara noastră, în instituțiile noastre și în cetățenii noștri.

Dar este și o recunoaștere a progresului pe care l-am făcut în ultimii ani, a reformelor pe care le-am implementat și a apropierii noastre de standardele euroatlantice. Astăzi putem vorbi cu mândrie despre succesul românesc, despre succesul întregii noastre societăți. Și sper că, alături de Schengen, acesta să fie un punct de cotitură în ceea ce privește modul în care trebuie să acționăm ca să atingem succesul.

Mult prea mult timp am stat încremeniți în lamentări. A da vina mereu pe alții, a vorbi continuu despre nedreptăți și cetățeni de mâna a doua nu produce nimic bun în afară de frustrare. Aceasta este un mod de lucru superficial, care s-a dovedit de-a lungul timpului falimentar în raport cu atingerea obiectivelor mari de țară. Astăzi demonstrăm fără îndoială că atunci când avem un plan clar, oameni determinați să-l aplice și parteneri de încredere, nu avem cum să nu reușim.

Acest lucru este și în ceea ce privește obiectivele unui guvern și în ceea ce privește obiectivele unei coaliții și poate fi aplicat și în ziua de muncă a fiecăruia dintre noi la locul de muncă, dar mai ales poate fi aplicat în politică. De aceea vreau să adresez mulțumiri echipei noastre guvernamentale, care au muncit în ultimul an pentru a atinge acest obiectiv. Dar în spatele acestui succes se află eforturile a milioane de români, atât din țară cât și în diasporă, care au demonstrat că demnitatea lor trebuie respectată (...).

Acest eveniment reprezintă un punct de plecare, nu de sosire. România are în continuare ambiții mari. A fost aderarea la Schengen, acum vizele pentru Statele Unite, urmează aderarea la OECD.

România gândește mare. Acesta este un semn de maturitate și seriozitate. Tocmai proiectele mari au fost în cele care solidarizează acest popor.

Este drumul de urmat și vom face acest lucru indiferent câte dificultăți vor apărea pe parcurs. Pentru că așa cum s-a întâmplat în cazul Visa Waiver, românii înțeleg că nu construim doar pentru noi, ci mai ales pentru viitorul copililor noștri. Vă felicit și vă mulțumesc pentru această mare realizare", a mai spus acesta.

Președintele Klaus Iohannis a transmis, printr-un mesaj postat pe X, că salută includerea României în Programul Visa Waiver. "În calitate de partener strategic de încredere al SUA, suntem încrezători că această decizie mult așteptată va aduce SUA și România și mai aproape și va stimula legături mai dinamice și mai vibrante", a scris acesta.

