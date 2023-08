Profesorul Tudorel Toader crede că vârsta la care un tânăr ar trebui să devină magistrat ar trebui să fie mai mare, când se presupune că a acumulat suficientă experiență profesională și de viață pentru a decide drept soarta altora.

În România, judecătorul, la 24 de ani, are în mână ciocanul, are în mână puterea de a decide în legătură cu soarta unui om.

„Avem totuși foarte mulți tineri pregătiți în domeniul juridic și care au potențial și capacitate ca în doi ani de INM să devină buni magistrați. Eu am propus și când eram ministru: mai devreme sau mai târziu sunt convins că se va adopta această soluție, adică să fii magistrat după ce ai câțiva ani de profesie juridică în alte domenii - că este avocat, că este consilier, că este notar etc. Poate că în România, la 22-23-24 de ani, ar trebui o maturitate în plus pentru că nu este suficient doar să știi litera a), litera b), trebuie să ai și o înțelegere a consecințelor actului juridic pe care îl îndeplinești în numele legii și în exercitarea autorității pe care o ai”, a zis Tudorel Toader la DC News, în emisiunea „Culisele justiției” cu Laura Duță.

Vedeți mai multe aici:

Încă de pe vremea când era ministru al Justiției, în 2017, Tudorel Toader spunea că persoanele care doresc să se înscrie la admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii ar trebui să aibă vârsta minimă de 30 de ani şi o experienţă în profesiile juridice de cel puţin cinci ani.

„Propunem ca la INM candidaţii să aibă vârsta minimă de 30 de ani şi o experienţă în profesiile juridice de cel puţin cinci ani. Cu alte cuvinte, termină Facultatea de Drept, face masterat sau nu face masterat, face doctorat sau nu face doctorat, avem foarte multe profesii juridice, ţara nu are nevoie numai de procurori, repet avem 7.000 de procurori şi judecători, ţara are nevoie de consilieri juridici, de mediatori, de executori judecătoreşti, de notari, de avocat, de secretari de consilii de primării, care trebuie să aibă pregătire juridică sau în administraţie, jurişti sunt în ministere, jurişti sunt peste tot. Dobândeşti acea experienţă profesională timp de cel puţin cinci ani într-o activitate, profesie juridică reglementată de lege, ai 30 de ani în care dobândeşti, pe lângă experienţa profesională, maturitatea, experienţa de viaţă, după care statul să îţi pună în mână decizia care schimbă soarta unui om, destinul unui om", spunea Tudorel Toader, în 2017, pe vremea când era ministru al Justiției.

VEZI ȘI: Pensiile magistraților nu pot fi recalculate, securitatea lor financiară fiind un drept constituțional. Tudorel Toader: ”Nu este un privilegiu”. Precizarea din PNRR - https://www.dcnews.ro/pensiile-magistratilor-nu-pot-fi-recalculate-securitatea-lor-financiara-fiind-un-drept-constitutional-tudorel-toader-nu-este-un-privilegiu-precizarea-din-pnrr_926277.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News