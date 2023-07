”Știrea zilei de ieri a fost că dl. Marcel Boloș a primit o înștiințare de la Bruxelles, prin care ni se transmitea că dacă depășim ținta de deficit de 4,4%, ne suspendă acordarea de fonduri europene” a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Marcel Ciolacu, premierul României, a spus, luni, că România trebuie să se încadreze anul acesta într-un deficit bugetar de 4,4%. ”România fără fonduri europene este închisă!” mai avertiza social-democratul. Citește aici mai mult

Tănase Stamule, deputat PNL, nu pare surprins: ”Ce ne miră? Suntem singura țară în procedură de deficit excesiv. Aia e, ne-au păsuit câțiva ani - au zis că pandemie- dar noi trebuia din 2021 să reducem deficitul. Noi, în 2021, am crescut cu 6- 7%, de am pierdut 2 miliarde de euro din PNRR, pentru că am raportat un PIB mult mai mare, în loc să ne reducem deficitul. Anul trecut am redus deficitul, dar deja era pe o cocoașă destul de complicată, ca anul acesta... ce s-a întâmplat este inimaginabil. Nu are o explicație logică. Am crezut că este o glumă. Mai mulți colegi au atenționat, iar dl. Câciu a spus că o să fie bine, că suntem împreună, prieteni și o să fie bine. Eu i-am zis: și dacă n-o să fie bine? Și... a rămas în coadă de pește”.

Liberalul spune că președintele Klaus Iohannis nu lasă, după două mandate, o țară în haos, apreciind că nici nu ar fi fost bună o țară cu multe excepții. Întrebat de ce nu se ating de cei de la stat, Tănase Stamule a mai afirmat că au fost înghețate angajările, ceea ce înseamnă un minus de 50.000 pe an, ca în cinci ani să reprezinte 250.000 de angajați, susține acesta.

Totodată, Tănase Stamule susține că sunt sute de mii de angajați care cumulează pensia cu salariul. ”O parte și la privat, dar s-au dus la stat” declară el. ”Sunt mult mai mulți decât am crede” a adăugat el.

